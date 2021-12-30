الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصحة» تشدد على المنتجعات بالالتزام بإجراءات كورونا خلال احتفالات رأس السنة

فنادق مرسي علم
فنادق مرسي علم

حذرت لجان وزارتي السياحة والصحة مسؤولي الفنادق والقري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

فيما أكدت وزارة السياحة والآثار حريصة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية في القرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما تواصل لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القرى والمنتجعات السياحية بمرسي علم والغردقة حول الإجراءات الصحية المتخذة بإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية داخلها.

من جانبه أكد عاطف عثمان مدير عام أحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، أن الفنادق التزمت بضوابط وقرارات وزارتي الصحة والسياحة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لمنع التزاحم وترك مسافات بين المقاعد والطاولات وتوزيع المواد اللازمة بكافة الأماكن التي يتواجد بها النزلاء من مواد مطهرة وكحول وماسكات وغيرها للاستخدام من قبل النزلاء، الي جانب التزام جميع العاملين بارتداء الماسكات وقفازات الوقاية طوال الوقت.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة تقل على متنها قرابة 2600 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الحالى، حيث يستقبل اليوم أكبر وصول أسبوعي للرحلات.

وأكدت جداول رحلات وصول اليوم 6 رحلات من أوكرانيا، و4 رحلات من إيطاليا، 2 من سويسرا، 3 من ألمانيا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من هولندا، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين لمطار مرسى علم.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من السبت الفائت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى.

البحر الاحمر سياحة سياح السياحية فيروس كورونا احتفالات مرسى علم احتفالات رأس السنة المنشآت الفندقية الاشتراطات الصحية تطبيق الإجراءات المنتجعات السياحية الغردقة وشرم الشيخ مرسى علم الدولي

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وائل لطفي

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