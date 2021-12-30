الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية تنظيم الأجناد»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة 3 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية "خلية تنظيم الأجناد"، في تورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأهالي وقوات الشرطة والجيش والمنشآت المهمة في محافظات مدن القناة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده والدكتور علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.
واتهمت النيابة العامة عناصر الخلية بارتكاب جرائم إرهابية، وهي التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

كما أسس المتهمون جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

محاكمة ارهاب مدن القناة الجيش الشرطة محافظات طره

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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