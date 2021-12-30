اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية تنظيم الأجناد»

تستكمل الدائرة 3 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية "خلية تنظيم الأجناد"، في تورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأهالي وقوات الشرطة والجيش والمنشآت المهمة في محافظات مدن القناة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده والدكتور علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.

واتهمت النيابة العامة عناصر الخلية بارتكاب جرائم إرهابية، وهي التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

كما أسس المتهمون جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.