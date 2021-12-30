اليوم.. اعادة إجراءات محاكمة 19 متهما فى أحداث شغب الوراق

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد و المشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالتعدى على الممتلكات العامة و الخاصة، و استعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، و البلطجة و استعراض القوة و قطع الطرق.



و أضاف امر الإحالة انه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة و الرى و و الأوقاف، ب الاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات و قذفوا القوات ب الطوب و الحجارة و وإطلاق أعيرة نارية و خرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا و فرد شرطة تم نقلهم الي مستشفى الشرطة.

شهادة الشهود

الشاهد شعبان إ . ع ا ، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية ب الأوقاف شهد انه وقت الأحداث و قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و 19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين وونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، و أن الأرض مؤجرة ل صغار المستأجرين، و شدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، و الذى يتيح تجديد العقد.