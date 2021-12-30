الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 30-12-2021

دولار امريكي
دولار امريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، وذلك خلال فترة التعاملات، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، رغم تراجع السعر قرشين عن الامس، حيث بلغ 15.71 جنيه، في ظل متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات الاسعار يومياً لاستقرار سوق الصرف، خاصة في ظل اهتمام قطاع كبير من الاقتصاديين والمستثمرين بسعر الدولار  لتاثيره على أسعار السلع الرئيسية والعديد من المنتجات بالأسواق المصرية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق السابق، كشفت فترة التعاملات إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملة مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، نظراً لقيام مختلف فروع البنوك بالمحافظات بتوفير الدولار للعملاء طبقاً للسعر اليومى، مما يعمل على إستقرار السوق المصرفي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه الخميس، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء  15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه  للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

و كشف تداول العملات الأجنبية، الخميس، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

ايضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم،  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وايضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات الخميس، في بنك بلوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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