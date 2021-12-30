ذا ناشيونال: 2022 عام الاستثمار بمصر

توقعت صحيفة "ذا ناشيونال" عام 2022 ، عام التميز والإصلاحات الحيوية في قطاع الكهرباء فضلا عن انتعاش السياحة.

وقالت الصحيفة: إن قطاع السياحة في مصر تضرر بفعل أزمة كورونا وفقدت مصر الكثير من عائدات السياحة في عام 2020، ولكن مع نهاية عام 2021 تعافي قطاع السياحة في بشكل كبير للغاية لاسيما مع اعادة فتح السفر.

وتابعت: سيواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحات الحيوية في قطاع الكهرباء ، وخفض الدعم ومحاولة تحفيز الاستثمار الأجنبي.

ففي عام 2021 وحده ، ناقشت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عقود الطاقة الخضراء التي من شأنها أن تبلغ ما يقرب من 10 جيجاوات من الطاقة إذا تم تنفيذها ، أو ما يقرب من ضعف قدرة توليد الكهرباء في لبنان.

كما سيتم الانتهاء تماما من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تبلغ تكلفته 45 مليار دولار وجهًا لوجه في عام 2022، وستوفر الإصلاحات الأساسية في بيئة الاستثمار حجر الأساس لتحقيق المزيد من المكاسب الفورية، لاسيما وتستعد أحد شركات تصنيع السيارات في مصر لإنتاج 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا مع شريك أجنبي لم يكشف عن اسمه ، وهو ركيزة أخرى في مساعيها المستمرة للطاقة الخضراء.

وحول سد النهضة، قالت الصحيفة": “ستظل الأمور كما هي لاسيما مع حرب أقليم تيجراي الواقعة شمال إثيوبيا".

يأتي هذا فيما أشادت وكالة شينخوا الصينية بما حققته مصر من إنجازات على مدار العام الجاري 2021، حيث قالت الوكالة الصينية إن مصر استعادت ثقلها الإقليمي المتزايد، فضلا عن مكانتها في المنطقة والشرق الأوسط القوية واستعادة مكانتها الثقافية من خلال تنظيم عدد من الفاعليات الهامة.

ووفقا للوكالة: تستقبل مصر العام الجديد بتأثير متزايد على القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي ودور بارز في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، إلى جانب لفت انتباه العالم بعدة فعاليات نظمتها على مدار عام 2021.

وخلال العام توسطت مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين بقيادة حماس في قطاع غزة، وعقدت مسيرات فرعونية رائعة في القاهرة والأقصر، وبدأت الإنتاج المحلي للقاحات كورونا من خلال التعاون مع الصين.