الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقلاب سيارة ملاكى واصابة 4أشخاص أمام عزبة خورشيد طريق أبوعش بالفيوم

إسعاف
إسعاف

أصيب ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر وطفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات إثر إنقلاب سيارتهم أمام عزبة خورشيد بطريق ابوعش أثناء عودتهم من قرية طبهار بسبب إنفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدي إلي انقلابها عدة مرات وانجرافها الي الأراضي الزراعية.

 

وعلي الفور هرعت 4سيارات من مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وقامت بنقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة ثلاث شباب وطفل إصابات مختلفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية بسبب السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى إصابات مختلفة ومنهم حاله خطيرة
لشاب يدعي كريم الصعيدي في العقد الثالث من العمر وتم معرفة هوية الطفل ويدعي إسلام وجميعهم مقيمين بعلواية سعادة وانقلبت السيارة أثناء عودتهم من قرية طبهار

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي واصابة 4أشخاص طفل امام عزبة خورشيد بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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