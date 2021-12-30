رئيس الوزراء الكندى يصف رافضى التطعيم بالمتطرفين العنصريين

وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأشخاص الرافضين للتطعيم ضد كوفيد-19 بالمتطرفين العنصريين.

وقال ترودو لقناة تلفزيونية في مقاطعة كيبيك بالفرنسية: "سننهي هذا الوباء من خلال مواصلة التطعيم".

وأضاف: "نعرف جميعا أشخاصا يقررون ما إذا كانوا يرغبون في التطعيم أم لا، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إقناعهم. ومع ذلك، لا يزال هناك جزء من السكان الذي يعارضه بشدة. إنهم لا يؤمنون بالعلم والتقدم وغالبا ما يكونون عنصريين . إنها مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص، لكن هذا لا يخجل من حقيقة أنهم يشغلون بعض المساحة".

وتساءل رئيس الوزراء الكندي: " هل نتسامح مع هؤلاء الأشخاص؟ أكثر من 80% من سكان كيبيك قاموا بواجبهم بالتطعيم. من الواضح أنهم ليسوا القضية في هذا الوضع ".

وفي كيبيك، تلقى 84.5% من السكان جرعة واحدة على الأقل من التطعيم. وفي جميع أنحاء كندا، تلقى 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر جرعة واحدة. وقد تلقى ما مجموعه 87% الجرعتين.

وفي الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصحة العامة أن تستمر أعداد الحالات في الارتفاع، نظرًا لقابلية الانتقال العالية للمتحور الجديد، وجدد ذلك مخاوفهم بشأن قدرة المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد على التعامل مع موجة أخرى من الوباء.

وطلبت عدة مقاطعات من الناس إجراء الفحوصات فقط إذا ظهرت عليهم الأعراض، حيث وصلت المستشفيات والمراكز إلى حدود الضغط في الاختبار.

وقال محللو الرعاية الصحية: "إن هذا يعني أنه من المحتمل وجود حالات أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه".

وعلى جانب آخر، كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الكنديين لن يغادروا البلاد خلال فترة العطلة، وفي استطلاع نشره موقع "ريد فلاج ديلس"، قال 79% إنهم لا يخططون للسفر بالطائرة خلال موسم العطلات لعام 2021، فيما قال ما يقرب من 22% إنهم سيسافرون.

وشمل الاستطلاع عبر الإنترنت 1157 مشاركًاا، وتم إجراؤه في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبرالجاري، وركزت أسئلته على السفر الجوي، والذي يعتبر أكثر أمانًا نسبيًا من الرحلات البحرية في سياق كورونا، على الرغم من أنه أكثر خطورة من السفر بالسيارة.