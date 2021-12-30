اسكتلندا تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا دون الإعلان عن قيود جديدة

سجلت اسكتلندا حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 15849 خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أكدت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن، إلا أنها لم تعلن عن قيود جديدة.

وتعتبر حصيلة الإصابات الجديدة أكبر بمقدار 4819 إصابة من أعلى حصيلة سابقة، والتي سجلت في "بوكسينج داي" وهو يوم عطلة وطنية يوافق يوم 26 ديسمبر.

وقالت "ستيرجن" في اجتماع افتراضي للبرلمان الاسكتلندي، إن الموجة المتوقعة من الإصابات بالمتحور أوميكرون تتزايد سريعًا، وحذرت من زيادة كبيرة إضافية متوقعة في الإصابات خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن معدل الحالات الإيجابية حاليًا يبلغ 9ر28% ويمثل أوميكرون نحو 80% من الإصابات، مع زيادة الإصابات الكلية بنسبة 47% في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستيرجن قولها للنواب "نظرًا لسرعة ومدى انتشار العدوى الآن، من المهم للغاية أن نستمر في اتخاذ إجراءات احترازية معقولة ونقيد التفاعلات الاجتماعية لفترة إضافية، بينما نتعلم المزيد عن التأثير المحتمل لهذه الموجة من العدوى، ونكمل برنامج الجرعات المعززة".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.