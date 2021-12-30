الدولار ينخفض فى تعاملات هادئة بنهاية العام

تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات هادئة، قبيل العام الجديد، في حين لامس الين الياباني أدنى مستوياته في شهر مع تجاهل المستثمرين قفزة في الإصابات بالمتحور أوميكرون وتفضيلهم العملات العالية المخاطر.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات منافسة، 0.29 بالمئة إلى 95.924 .



وفي غياب كثير من المتعاملين وسط عطلات نهاية العام، حذر محللون من إعطاء أهمية كبيرة لتحركات سوق العملات.



وصعد الدولار الاسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.72515 دولار أمريكي في حين ارتفع اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.13415 دولار. وصعد الجنيه الاسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.34875 دولار.

ولامس الين الياباني 115.04 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.67 بالمئة في أحدث التداولات إلى 47 ألف و223 دولار بينما هبطت إثير، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، 1.57 بالمئة إلى 3733 دولارا.

وتعافى اليورو والدولار الاسترالي وعملات أخرى أمام الدولار الأمريكي، مع تزايد تفاؤل المتعاملين بشأن التوقعات الاقتصادية على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بالمتحور أوميكرون وبينما يستعد

المستثمرون لمزيد من التقلبات.

وارتفع اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.1331 دولار في حين صعد الدولار الاسترالي 0.86 بالمئة إلى 0.7214 دولار أمريكي. وقفز الدولار النيوزيلندي 0.74 بالمئة إلى 0.6820 دولار أمريكي.

وصعد الجنيه الأسترليني 0.67 بالمئة إلى 1.3358 دولار على الرغم من بيانات تظهر أن اقتصاد بريطانيا نما في الربع الثالث بوتيرة أكثر تباطؤا مما كان معتقدا في السابق.