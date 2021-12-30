الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن القومى الأوكرانى: ليس هناك احتشاد كبير للقوات الروسية قرب حدودنا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف لا تلاحظ أي احتشاد كبير للقوات الروسية بالقرب من حدودها.

وصرح دانيلوف، خلال مقابلة صحفية ، قائلًا "لا نلاحظ أي احتشاد كبير للقوات الروسية. هناك بعض التحركات، لكنها ليست خطيرة بالنسبة لنا. يتطلب غزو واسع النطاق ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة أضعاف - أي أكثر بكثير مما هو موجود اليوم"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ومع ذلك، أشار المسؤول الأوكراني إلى أن خطر الغزو لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن أوكرانيا "لديها أسلحة كافية لمواجهة العدو".

وقال إن أوكرانيا تتلقى بصفة دورية مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة وشركاء آخرين، مضيفًا "لكن في حالة حدوث تصعيد، سنحتاج إلى المزيد. وقد وعدنا جميع الشركاء بأنهم سيفعلون ذلك على الفور. نود تلقي المساعدة الآن".

يأتي ذلك بعد أن ترددت مؤخرًا في أوكرانيا ودول غربية تقارير عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، هذه التقارير بأنها تصعيد فارغ للتوتر ولا أساس له، مؤكدًا أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، بحسب "تاس".

وأشار بيسكوف إلى أن استفزازاتٍ قد تحدث من أجل تبرير مزاعم كهذه، محذرًا من أن هذه المحاولات ستترتب عليها عواقب وخيمة.

وكانت قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا إن الولايات المتحدة ستمول مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها استعدادا لهجوم محتمل.

وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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