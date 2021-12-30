دراسة: إتباع الحامل لنظام غذائى صحى يقيها من مخاطر سكر الحمل

كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة "توركو" فى فنلندا، أن اتباع نظام غذائي صحي وشامل يقلل من خطر الإصابة بسكر الحمل.



وتعد السمنة أحد عوامل الخطر الهامة للإصابة بسكر الحمل، حيث يزداد عدد النساء الحوامل المصابات بزيادة فى الوزن أو البدانة .. كما تلعب العادات الغذائية الخاطئة أو الضارة في مضاعفة التأثير السلبي للسمنة وسرعة الإصابة بسكر الحمل.



وقام الباحثون في هذه الدراسة بفحص الأم والطفل لتحليل العلاقة بين المدخول الغذائي وظهور سكر الحمل بين 351 سيدة بدينة.. فقد تم حساب مدخول النساء من المغذيات على مدار اليوم، وهو ما سمح التعرف على نمطين غذائيين، نمط غذائى صحي وغير صحي بالإضافة إلى ذلك، تم وصف الجودة الإجمالية للنظام الغذائي في إشارة إلى تلك الموصى بها بمؤشر جودة النظام الغذائي وإمكانية الالتهاب مع مؤشر التهابات غذائي.



وقالت الدكتورة "لونا باجونين"، أستاذ التغذية فى جامعة " توركو " في فنلندا:" تظهر نتائج بحثنا أن اتباع نظام غذائي صحي في بداية الحمل يقلل من مخاطر الإصابة بسكر الحمل .. كما وجد أن النظام الغذائي الذى يزيد من إلتهاب الجسم يزيد أيضا من خطر الإصابة بسكر الحمل" .



كما وجدت الدراسة أيضا أن ارتفاع مؤشر الإلتهاب الغذائي، هو ما يعنى أن النظام الغذائي الذي يزيد من علامات الإلتهاب، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض سكر الحمل .. علاوة على ذلك، إرتبط إرتفاع إستهلاك الدهون، خاصة المشعبة ، بزيادة مخاطر سكر الحمل .. لذلك ، شدد الباحثون الفنلنديون على ضرورة تناول الخضار والفاكهة ، فضلا عن التوت ومنتجات الحبوب الكاملة ، بالإضافة إلى الدهون الصحية غير المشبعة ، حيث تقلل هذه العناصر الغذائية من الإلتهابات فى الجسم، وبالتالى خطر الإصابة بسكر الحمل بين الحوامل اللاتي يعانين من زيادة فى الوزن.