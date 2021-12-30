الإعلام الرقمى العراقى يرصد نشاط لعناصر «داعش» فى «فيسبوك»

أكد مركز الإعلام الرقمي في العراق، عن ظهور نشاط لحسابات فردية مختلفة تابعة لأنصار تنظيم "داعش" الإرهابي على منصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.



وقال المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: إن "الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجئ بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات أو الحسابات التي نعت استشهاد الأبطال على أيدي التنظيم الإرهابي، حيث رصد الفريق حسابات إرهابية تعلق بكل حرية، لافتا إلى أن بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح تنظيم داعش".



يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار في ملاحقة والقضاء على تنظيم داعش، وذلك بعد أن بث التنظيم الإرهابي فيديو لعملية قتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني في العاصمة بغداد.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، استهداف عجلتين تحملان عناصر إرهابية شرق قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.



وذكرت الخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه من خلال المتابعة المستمرة وبناء على المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، تم استهداف عجلتين تحملان عناصر إرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة، بعد محاولة التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء 20 في الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة.



وأضافت الخلية أنه تم إصابة إحدى العجلات بشكل مباشر وإصابة العناصر الإرهابية الذين كانوا يستقلونها، حيث عثرت القوات الأمنية بداخلها على عبوة ناسفة وبندقية، مؤكدة أن القوات باشرت بملاحقة العجلة الأخرى والعناصر الإرهابية.