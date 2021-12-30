وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بوقف التدخل الإيرانى فى بلاده

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع يد إيران ووقف عدوانها على اليمن، والحد من أنشطتها الإرهابية التي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- إن تصريحات نجل حسن إيرلو الأخيرة تؤكد أن ظهوره في العاصمة المختطفة ‎صنعاء إعلان إيراني بانتداب رجل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كحاكم عسكري لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لتنفيذ أجندتها وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن ما تحاول ميليشيا الحوثي إخفاءه عبر حديث قياداتها وخطاب وسائلها الإعلامية عن السيادة والتبعية بهدف تضليل المواطنين، تكشف عنه تصريحات قيادات النظام الإيراني، والتي تثبت أن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ مشروعها التوسعي.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني: "إن الخناق بدأ يضيق على مليشيات الحوثي الانقلابية من شبوة وبدأت تنكسر".

وأكد البحسني -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، أن مليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي، محذرًا من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.

وأشار إلى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة والجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.