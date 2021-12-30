مستشفيات بلندن تحظر غالبية زيارات المرضى بسبب إصابات كورونا

منعت سلسلة مستشفيات في جنوب لندن المرضى البالغين المحتجزين للعلاج من استقبال زوار ما لم تكن هناك "ظروف استثنائية"، وذلك بسبب ارتفاع معدلات كورونا.

وقالت جمعية مستشفيات "ليويشام وجرينيتش ترست" إن حظر الزيارات ستنطبق على مستشفى جامعة لويشام ومستشفى الملكة إليزابيث في وولويتش ، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

ويعني هذا القرار أنه لن يُسمح لمعظم المرضى المقيمين بالزوار، على الرغم من أن بعض الحالات تتعلق بولادة بعض النساء، وكبار السن، والأطفال ولكن يُسمح لهم بزيارة واحدة على الأقل.

وأشارت جمعية المستشفيات: "أنه اعتبارًا من هذا التاريخ، لن يُسمح لغالبية المرضى في المستشفيات باستقبال زوار أثناء إقامتهم".

وقال متحدث باسم الإدارة في بيان إن هذا يرجع إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المستشفيات.

وأضاف: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، ولكن - في ظل الظروف الحالية - نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة المرضى والموظفين والزوار".

وقال المستشفى إن هذا الإجراء سيبقى قيد المراجعة المنتظمة حيث سيجري تخفيف القرار بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.