أحمد حلمى يحير جمهوره بصورة تفتكروا بحب مين.. والمتابعين: مصر

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة جديدة له أثناء تصويره فيلمه الجديد "العيل"، وعلق الفنان أحمد حلمي على الصورة التي نشرها متسائلًا: "تفتكروا فيها إيه أكتر حاجة بحبها".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان أحمد حلمي على الصورة التي نشرها، وأجاب الكثير منهم بأن الصورة يوجد بها اسم "مصر"، وهي التي أشار إليها "حلمي" في سؤاله عن أكثر الأشياء التي يحبها.

فيلمه الجديد "العيل"

يستكمل النجم أحمد حلمي تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "العيل"، داخل مرسى، على النيل فى الجزيرة بعد انتهاء تصوير مشاهد مدينة الإسكندرية الأيام الماضية، حيث يظهر حلمى بشخصيتين خلال الأحداث، الأولى منها يقوم بدور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدي.

وصور حلمى عدد من مشاهد الفيلم فى الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، وخلال التصوير التف عدد من مواطني الإسكندرية حوله ما تسبب فى زحام مروى على طريق الكورنيش، ووجه النجم أحمد حلمى الشكر إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم معه خلال تصوير أحداث الفيلم، كما شكر أهل الإسكندرية واصفًا إياهم بـ"الجمال".

وانتهى وباقى صناعه من تصوير نصف مشاهد الفيلم، ويشارك فى بطولته الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.