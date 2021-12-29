الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

المتهم بتصوير سيدة
المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أطفالها بمنطقة الوراق، بسبب خلافات أسرية وتصوير مقطع فيديو خلال إهانته لها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها،  وتصويرها خلال إهانته لها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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