الحكومة تنصح المواطنين بالتزام المنازل الـ3 أيام المقبلة

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي، أمر برفع درجة الاستعدادات القصوى بداية من المحافظات الساحلية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد استعدادًا لتغير حالة الطقس من غد حتى الأحد المقبل.

وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة " مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم تجهيز المعدات لشفط مياه الأمطار مع التأكيد على الاستمرار والتنسيق مع كافة الخدمات الموجودة في كل محافظة أهمها الحماية المدنية.