الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى الهرم

جثة
جثة

نجحت جهود رجال مباحث الجيزة، في كشف العثور على جثة شاب في منطقة الهرم، تبين تعاطيه لجرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته في الحال.

وكان قد عثر رجال المباحث في  الجيزة على جثة شاب بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

تبين أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مباحث الجيزة جرعة مخدرات زائدة الإجراءات القانونية جثة شاب العثور على جثة شاب النيابة المختصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

الحكومة تنصح المواطنين بالتزام المنازل الـ3 أيام المقبلة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟