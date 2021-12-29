أمن الجيزة: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى الهرم

نجحت جهود رجال مباحث الجيزة، في كشف العثور على جثة شاب في منطقة الهرم، تبين تعاطيه لجرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته في الحال.

وكان قد عثر رجال المباحث في الجيزة على جثة شاب بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

تبين أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.