السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم.. والتحريات: ماس كهربائي

كشفت المعاينة الأولية للمعمل الجنائي عن سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وتبين أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى ضباط الحماية المدنية بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.