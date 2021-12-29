الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للفنادق»: افتتاح فندق سفير دهب خلال الربع الأول من 2022

فندق سفير دهب
فندق سفير دهب

قال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه من المقرر افتتاح فندق سفير دهب خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢. وأوضح «عطية»، لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من جميع الإنشاءات التى كانت سببًا فى تأخير افتتاح الفندق، مؤكدًا أن الموسم الشتوى الحالى هو توقيت مناسب للغاية لافتتاح الفندق.

وفى سياقٍ متصل، كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق والخاصة بالربع الأول من العام المالى الجارى «٢٠٢١/٢٠٢٢» عن تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوى. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافى ربح بلغ ٦٦ مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بقيمة ٦٧.٨٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل ١١٢.١٨ مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل ١٧.٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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