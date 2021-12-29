الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيجوث» توقع عقدًا لإدارة وإعادة تأهيل «نفرتارى أبوسمبل»

فندق شتيجنبرجر نايل
فندق شتيجنبرجر نايل بلاس الأقصر

وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة «إيجوث»، عقد حق انتفاع لإدارة وإعادة تأهيل فندق «نفرتارى أبوسمبل»، مع شركة مصر أسوان للسياحة.

وينص العقد على قيام «إيجوث»، باعتبارها كبرى الشركات المتخصصة فى الشئون الفندقية، بإعادة تأهيل فندق «نفرتارى أبوسمبل» المملوك لشركة مصر أسوان للسياحة، على أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتبلغ مدة حق الانتفاع ٢٥ عامًا، وتجدد لمدة أخرى. جدير بالذكر أن فندق «نفرتارى أبوسمبل» المملوك لشركة مصر أسوان للسياحة تم إنشاؤه على مساحة إجمالية ١٣٧٦٥ مترًا مربعًا، ومكون من ١٢٣ غرفة، منها ١٠ سويتات.

ويقع الفندق بمحافظة أسوان فى موقع متميز على جرف صخرى رملى على ارتفاع ١٨٠ مترًا فوق سطح البحر، وعلى ضفاف بحيرة السد العالى، أكبر بحيرة صناعية فى العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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