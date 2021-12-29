الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النصر للأدوية: مصنع لإنتاج الخامات الدوائية مع «سيسكيم» الهندية

النصر للأدوية
النصر للأدوية

تنفذ شركة «النصر للأدوية» خطة قصيرة الأجل تشمل تحديث وتطوير مصنع المحاليل الطبية الوريدية. تحديث وتطوير مصنع المستحضرات الصيدلية الطبية البشرية لاستغلال فائض الطاقة، بزيادة الطاقة الإنتاجية، وخصوصًا للمستحضرات التى تحتاجها السوق المصرية أو التصنيع لصالح الغير.

تسعى الشركة لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة ليواكب اشتراطات ومتطلبات التصنيع الجيد G.M.P لمسايرة احتياجات السوق المحلية والتصدير، وفى إطار ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية «شركة النصر» وشركة فارماسوتيكال وشركة سيسكيم الهندية لإنتاج الخامات الدوائية الفعالة، والكيماويات الوسيطة والأكثر ربحية ومبيعًا بالسوق المصرية والمضادات الحيوية التى تنتج لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط، والتوسع فى إنتاج الخامات الدوائية الفعالة الحالية المتمثلة فى «الأسبرين- الميتوفورمين- الباراسيتامول- المنبدازول»، والمشروع يهدف إلى توطين صناعة الخامات الدوائية الفعالة محليًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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