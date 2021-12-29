ممفيس للأدوية 100 مليون جنيه استثمارات لتطوير خطوط الإنتاج

هــى إحــدى قــلاع صــناعـة الـدواء الـوطـنـيـة فــى مـصـر والـشـرق الأوســط، فـمـنذ تـأسـيـس الـشـركــة مـنذ أكـثـر مـن ٨٠ عــامًا وهــى تســهـم فــى تـوفــير الـدواء بـأدق الـمـعـايـيـر الـمـرتـبـطـة بـهـذه الـصـنـاعـة لـصــالـح الـمـواطــن، مـمـا جــعـل هـذه الـشـركــة شـريــكـًا أســاسـيـًا فـى ســوق الـدواء الـمـصـرية والـعـربــية، وتـشـهـد الـشـركـة حـالــيـًا طــفـرة هـائــلـة فــى مـسـتويــات الإنـتـاج والـبـيـع. حــيـث تـخـطــط الـشـركــة إنـتـاجًا وبـيـعًا بـمـبـلغ نــحــو ٦٠٠ مـلـيـون جـنـيـه لـلعـام الـمـالــى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إضـافـة إلــى خـطــة اســتـثـمـاريــة أهــم مـلامـحــهـا:

تـطـويـر الـمـنـطـقـة الـعـقـيـمـة بـهـا لـيـصـبح تـصـنيـفـهـا (class –A) وهــو أعــلى تـصـنـيـف للـمـنـاطـق الـعـقـيـمـة حـسـب مــعـايـير الـتصـنـيـع الـجـيـد (GMP) لـتواكــب أحـدث صـيـحـة فــى إنـتـاج الـمـسـتحـضـرات الـطـبـيـة داخــل هــذه الـمـنـطـقـة بـتـكـلـفة نــحـو ٤٠ مـلـيـون جـنـيـه. تـســتهـدف الـشـركـة عـمـلـيـة إحـلال وتــجـديـد لـخـطـوط الإنــتـاج بــهـا، بـمـا يـسـمـح بـجـذب كــبـرى الـشـركـات الـعـالـمـيـة فــى صـنـاعـة الـدواء للـشـراكــة مـعــهـا، لإنــتـاج الـمـسـتـحـضـرات الـطـبـيـة الـعـالـمـيـة الـتـى تـحـتـاجـهـا ســوق الـدواء فــى مــصـر وبــخـطــة اسـتـثـمـاريــة نــحــو ١٠٠ مـلــيــون جـنـيـه٠