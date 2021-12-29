النيل للأدوية تنفذ خطة استثمارات بـ124 مليون جنيه

سعت الشركة من خلال الفترة السابقة من العام المالى والمنتهى فى ٣٠/١١/٢٠٢١ للعمل بهدف تعظيم المؤشرات الإيجابية، ورفع الكفاءة للتطوير فى الأداء فى جميع مجالات النشاط، مع العمل على ضغط الإنفاق من خلال إعادة هيكلة قطاع التسويق ودمج الفروع «على سبيل المثال وليس الحصر».

الاهتمام بتنفيذ الخطة الاستثمارية، حيث تم التعاقد على استيراد ٢ ماكينة كبس أقراص، بالإضافة إلى خط التعبئة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، مع العمل على تنفيذ واستكمال باقى الاستثمارات المخططة بالموازنة البالغة ١٢٤ مليون جنيه. يتم الإنتاج طبقًا لاحتياجات السوق، مع العمل على تسويق المخزون بطىء الحركة، وتستهدف الشركة من خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى استكمال الخطة الإنتاجية والبيعية لتحقيق المستهدفات المقدرة بالموازنة المعدلة عن العام المالى الحالى. بلغت قيمة إيرادات النشاط الجارى خلال الفترة مبلغ ٣٥٩.٠ مليون جنيه مقابل مستهدف بلغ ٣٧٧.٨ مليون جنيه بنقص قدره ٥.٠٪ ومقابل فعلى لنفس الفترة من العام السابق بلــــغ ٣٥١.٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢.١٪. بلغ صافى ربح الفترة شاملًا الضريبة مبلغ ٤٤.١ مليون جنيه مقابل ربح مستهدف.