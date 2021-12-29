طارق شاهين: إعادة التوازن مع تعافٍ غير متساوٍ

قال طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول لدى شركة مصر كابيتال، إن العالم سينجح فى تخطى آثار جائحة كورونا، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال العام المقبل ٢٠٢٢.

أضاف شاهين، أن ديون الأسواق الناشئة ستتأثر بسياسات الولايات المتحدة النقدية، خاصة أن أسعار الأسهم الأمريكية تبدو مرتفعة، فى الوقت الذى أصبحت فيه أسهم الأسواق الناشئة أكثر جاذبية رغم المخاطر، مشيرًا إلى أن العالم لا يزال يعانى من المخاطر الجيوسياسية.

وألمح إلى أن العالم بدأ فى التعافى من آثار الجائحة التى أحدثت خللًا بالعديد من الأسواق العالمية، خاصة أن بداية العودة للحياة الطبيعية كانت إيجابية للعديد من المجتمعات، لكن وتيرة التعافى المصحوبة بالمحفزات الاقتصادية الكبيرة كانت لها آثار متباينة على العديد من الاقتصادات وأسواق المال، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد العالمى فى التعافى وسط توقعات بتسجيل نمو متوقع بـ ٦٪ نهاية ٢٠٢١، بعد هبوطه بأكثر من ٣٪ خلال ٢٠٢٠، ما ساعد على الارتفاع القياسى للتضخم إلى ٥.٧٪ عالميًا مقارنة بـ٣.٣٪ للخمس سنوات السابقة، نتيجة نمو الإنتاج العالمى للسلع «العرض» لم يواكب نمو الطلب.

أشار شاهين إلى انعكاس ذلك على عائدات السندات التى ارتفعت بنحو ٥٠ نقطة بالولايات المتحدة للعوائد طويلة الأجل، بعد أن قام مستثمرو أدوات الدين بتعديل توقعات العائد بالقيمة الحقيقية بعد التضخم، كما ارتفع متوسط العائد على سندات الأسواق الناشئة بنحو ١٥٠ نقطة أساس؛ ما أضر بعائدات مستثمرى السندات الحاليين، وجعل التمويل أكثر تكلفة لمعظم الجهات الحكومية المصدرة.

وأكد شاهين استفادة أسواق الأسهم من تناقص العوائد الحقيقية فى أدوات الدخل الثابت، خاصة بالولايات المتحدة، حيث ارتفع سوق الأسهم وفقًا لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بمقدار ٢٥٪ هذا العام، فى حين ارتفعت الأسواق العالمية وفقًا لمؤشر MSCI العالمى، بما يزيد قليلًا على ١٥٪.

شدد شاهين على أنه لم يكن ضعف الأداء والخصم فى الأسواق الناشئة غير مبرر تمامًا هذا العام؛ بسبب استمرار كبرى الشركات الأمريكية، لا سيما العاملة فى قطاع التكنولوجيا، فى تحقيق نمو كبير فى الأرباح، وجذب السيولة العالمية، بالإضافة إلى بعض السياسات المثيرة للجدل فى الأسواق الناشئة، مثل إجراء الصين بعض التغييرات فى السياسة المحلية التى اعتبرها المستثمرون ضد مصالح القطاع الخاص، وفى الوقت نفسه تعود الديون المتراكمة فى قطاع العقارات لتواجه آثار القرارات الخاطئة، مضيفًا: أن قرارات السياسة النقدية على مدى سنوات فى تركيا أدت إلى انخفاض قيمة عملتها بأكثر من ٥٠٪، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصادات مثل الصين وتركيا تُعد موطنًا لشركات تدار بشكل جيد وقادرة على جذب الاستثمار فى نهاية المطاف.

لافتًا إلى أن الأسواق الأخرى، مثل مصر فى وضع بارز، حيث تعرضت لخصم غير مبرر على تاريخ تقييماتها بقريناتها من الأسواق الأخرى، على الرغم من نمو الأرباح الحقيقية الفائقة للشركات، لكن بشكل عام يمكن القول إن أسهم الأسواق الناشئة تـُقدم فرصًا جيدة على أساس معدل المخاطر، قائلًا إنه على الرغم من الخصم النسبى للأسواق الناشئة، فإن التصحيح فى سوق الأسهم الأمريكية قد تمتد آثاره إلى الأسواق العالمية رغم فروقات التقييم، كما حدث أواخر ٢٠١٨، قائلًا: لا تزال المخاطر الجيوسياسية والعلاقات الدبلوماسية المتوترة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع التوتر المستمر مع روسيا أمور يجب مراقبتها، خاصة أن التهديد الذى طال انتظاره من إيران من الممكن أن ينتهى بتصعيد كبير.

أضاف، أن الاقتصاد العالمى فى مركز قوى مع اقتراب عام ٢٠٢٢ لكنه أكثر عرضة للاضطرابات، خاصة حينما تختبر قوة المؤشرات الاقتصادية من حيث الاستجابات للسياسات النقدية والاقتصادية، أو الآثار غير المباشرة، لانعكاس متوسط تقييمات الأسهم فى الولايات المتحدة أو الأحداث الجيوسياسية أو عودة انتشار «كورونا» لفترات طويلة من خلال متحور جديد، ينبغى على المستثمر الحريص عدم استقراء نتائج هذا العام، والتركيز على تحليل المخاطر السليم فى السعى وراء تحقيق العوائد، فى العام المقبل وما بعده.