دكتور معتصم الشهيدى: استراتيجية جديدة للحفاظ على مكانة «هوريزون» بين كبرى شركات السوق

كشف الدكتور معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة شركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، عن أن شركته تستهدف الحفاظ على مكانتها بين الكبار فى السوق، من خلال تبنى رؤية واستراتيجية واضحة المعالم.

وأوضح «الشهيدى» أن هذه الاستراتيجية تتضمن ٤ محاور، بدايتها الحفاظ على ترتيب المؤسسة بين الشركات الكبيرة العاملة فى السوق، والتوسع فى الخدمات الإلكترونية، واستقطاب المزيد من الخبرات، وتوسيع قاعدة العملاء والمؤسسات.

حدد عضو مجلس إدارة شركة «هوريزون» عددًا من العوامل الرئيسية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، خلال العام المقبل، أهمها ما شهده ٢٠٢١ من أداء قوى للاقتصاد المصرى، سواءً على صعيد معدلات أرقام النمو التى بلغت ٩.٨٪ خلال الربع الثالث من العام، أو على صعيد المؤشرات الأخرى، مثل تزايد حجم الاحتياطى النقدى، وتراجع البطالة، والسيطرة على التضخم، والتحسن الكبير فى الصادرات وإيرادات قناة السويس والسياحة، مرورًا بأرقام المالية العامة عبر حفاظ مصر على تحقيق معدلات فائض أولية بالميزانية فى أغلب أوقات العام.

وحول أداء البورصة، قال «الشهيدى» إن ٢٠٢١ كان فرصة ذهبية للاستفادة من الأداء الجيد لأسواق الأسهم العالمية والخليجية والإقليمية، التى نجحت جميعًا فى تحقيق مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، وشهدت التركيز على الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن أسهم البورصة المصرية لا تزال الأرخص مقارنة بمثيلاتها فى أسواق المنطقة والأسواق الناشئة.

وتطرق لبرنامج الطروحات، سواءً الأولية أو الحصص الإضافية من الشركات المقيدة بالفعل، قائلًا إن السوق تحتاج إلى تكثيف عمليات الطروحات الكبرى والقوية فى القطاعات الجاذبة للمستثمرين، سواءً الأجانب أو المحليين.

وطالب بوجود برنامج زمنى محدد للطروحات بهدف زيادة الشركات المقيدة والمتداولة فى البورصة، على أن يتم الالتزام به وتطبيقه فى أوقاته المحددة، وأن يتم الترويج لهذه الطروحات وللبورصة بشكل عام.

واعتبر أنه لا يليق بالبورصة المصرية أن يقتصر عدد الشركات المقيدة بها على نحو ٢٤٠ شركة فقط، خاصة أن حجم رأس المال السوقى لا يتعدى نسبة الـ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بأكثر من ١٠٥٪ عام ٢٠٠٨.

وحول رؤيته لأبرز القطاعات المرشحة للطرح، رأى أن قطاع البنوك هو الأهم، كونه الأفضل من حيث معدلات النمو ونتائج الأعمال، علاوة على التوسعات المرتقبة به بعد إدخال أنشطة جديدة لبعض البنوك والاستحواذ على كيانات كبرى بالقطاع المالى غير المصرفى.

وتحدث عن أهمية تداول السندات، قائلًا: «المستثمر فى حاجة إلى تنويع محفظته الاستثمارية، وحتى الآن لا يوجد سوى الأسهم، فمن الأفضل بدء تداول السندات لتقليل المخاطر والتوازن فى محفظة الأوراق المالية، خاصة أن السندات الحكومية مضمونة من البنك المركزى».

وأضاف: «طرح السندات يصب فى مصلحة الدولة، لأن كل خفض فى الفائدة التى تدفع لهذه السندات بنسبة ١٪ يوفر للدولة نحو ٢٥ مليار جنيه سنويًا»، مشيرًا إلى أن «الخفض يحدث من خلال حذف الوسيط (البنوك) الموجود بين الدولة ومشترى السند، فالبنوك تأخذ الودائع من المودعين وتقرضها مرة أخرى للدولة بفرق من ٢٪ إلى ٣٪ تقريبًا، ولو استطعنا جعل العلاقة مباشرة بين الشعب والحكومة، سيتم تخفيض الفائدة على السندات».

وحول دور المشروعات القومية فى الاقتصاد المصرى، قال إنها تصب فى مصلحة خفض الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسن ميزان المدفوعات والناتج القومى، ومن ثم التحسن الاقتصادى ككل، والذى يؤثر بطبيعته على أداء البورصة المصرية بالإيجاب، لأن البورصة مرآة للاقتصاد.

وناقش الإجراءات المتخذة منذ بدء جائحة «كورونا»، قائلًا إن مصر قادرة على تحويل المحنة إلى منحة لصالح الاقتصاد الوطنى من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلى، وتغطية متطلبات السوق المحلية، وبالتالى الحد من الاعتماد على الاستيراد، وفتح الطريق لتغيير خريطة الاستيراد، خاصة فى ظل استمرارية الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المحلى والتى لن تتوقف عند حد معين.

وأشاد بالسير السريع نحو التحول الرقمى لمواجهة التهرب الضريبى، فى ظل الخطة المتكاملة بزيادة الضريبة ٠.٥٪ بصورة سنوية من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يسهم فى زيادة الضريبة بعد ضم الاقتصاد الموازى، متابعًا: «هناك انعكاس قوى للتجربة الإصلاحية ظهر فى عدة مناحٍ منها انخفاض معدلات البطالة والسلع الغذائية، وكذلك تحسن الطرق والطاقة». وأشار إلى تحقيق الدولة أهم عناصر الاستقرار الاقتصادى خاصة فى ظل استقرار سعر الصرف، مبينًا أن المراقب لسعر الصرف يتبين مدى التعافى الكبير فى العملة المحلية مقابل الدولار، إضافة إلى معدلات التضخم التى تراجعت بنحو ملحوظ وباتت منخفضة، بهدف تنشيط الاقتصاد ومواجهة تداعيات «كورونا».

ونبه إلى مراعاة البعد الاجتماعى لشرائح محددة، وعرض منتجات ذات عوائد مرتفعة من خلال شهادات ادخارية، خاصة أن خفض أسعار الفائدة كان هدفًا للتنشيط وتخفيف العبء على الشركات.

وأشاد بنجاح السياسة النقدية فى تحقيق ذلك، ما دفع الأجانب مرة أخرى للعودة والاستثمار بالسوق المحلية، فى ظل مؤشرات عدم وجود سوق موازية للدولار، وكذلك تحقيق عائد حقيقى على الجنيه.

وحول احتياج الاقتصاد إلى خفض جديد فى أسعار الفائدة، قال: «نحن فى حاجة إلى خفضها، ويمكن تحقيق هذا الخفض، إما فى صورة مبادرات مثلما تحقق مع أزمة كورونا، أو فى صورة خفض مباشر، وهذا يساعد فى استكمال الإجراءات الإصلاحية القطاعية، من خلال خفض أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، لتعزيز قدرة الشركات على التوسع».

وتحدث عن محاور ملف السياسة النقدية، ومنها الاقتراض، وما يعانيه من مشكلات فى سعر الفائدة ومدة القرض واستخدامه، قائلًا: «الحكومة تحصل على قروض بفائدة مخفضة، وعند طرح سندات للسوق الخارجية، تكون فترة السداد طويلة، إضافة إلى استخدام القرض، وتوجيهه إلى الاستثمار، لتتناسب العوائد مع سداد فائدة القرض، وقبل هذا وذاك لا تزال نسبة القروض من الناتج المحلى الإجمالى فى الحدود الآمنة».

أما عن مشهد السياسة المالية، فاعتبر أن تطبيق التحول الرقمى، وضم القطاع الموازى إلى القطاع الرسمى للدولة، وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية، يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تسمح برفع نسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى من ١٤ إلى ١٨٪، فى ظل الخطة المحددة برفع نسبة الضرائب سنويًا ٠.٥٪، ما يدفع الدولة إلى زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة، إضافة إلى تحقيق المستهدفات فى خفض نسبة العجز فى الموازنة، وكذلك تحقيق فائض فى العجز المبدئى.