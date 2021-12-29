مصطفى خلف مدير فندق شتيجنبرجر نايل بلاس الأقصر: البوتيك هوتيلز تقدم مفهومًا جديدًا للإبحار عبر الزمن

قال مصطفى خلف، مدير فندق شتيجنبرجر نايل بلاس الأقصر، إن هيستوريا الفندق العائم يقدم مفهومًا جديدًا للإبحار عبر الزمن بطريقة البوتيك هوتيلز.

شعار الإبحار عبر الزمن أطلقه هيستوريا «بوتيك هوتيل نايل كروز» كأول فندق عائم بمفهوم البوتيك.

وأشار إلى أن المركب فتح أبوابه مع الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وأيضًا مع الافتتاحات العظيمة التى شهدتها محافظة الأقصر واستحضار روح الماضى بطريقة حديثة، والاستمتاع بمشاهد النيل الخلابة، الحضارة، التاريخ، الثقافة، عظمة الآثار، دفء الضيافة المصرية المعروفة فى جنوب مصر.

وأوضح أن المركب يقدم برامج ترفيهية مختلفة، وهو ما تعكسه خدمات الفندق العائم هيستوريا.

ويقدم هيستوريا تجربة الإبحار بين شاطئ النيل لمدة ثلاث أو أربع ليالٍ، ويتميز هيستوريا بتصميم فريد وخدمات المطاعم التى صممت لتقديم الأكلات العالمية والمصرية.

ويعتبر هيستوريا امتدادًا لأكثر من عشرين عامًا قدمتها شركة نايل بالاس ويعتبر فندق شتيجنبرجر نايل بالاس من أشهر المعالم بمدينة الأقصر، بما يقدمه من خدمات جعلته يحصل على المركز الأول للعام الثانى على التوالى فى أشهر المواقع العالمية من خلال آراء النزلاء.

كما أن شركة نايل بالاس بصدد دراسة مشروعات أخرى لما تراه من تفاؤل، وخصوصًا بعد الافتتاحات التى قام بها الرئيس السيسى بالأقصر، وما نتوقعه من أثر على زيادة الطلب السياحى للأقصر كمقصد سياحى عالمى.

وأشار إلى أن هيستوريا وفندق شتيجنبرجر نايل بالاس قدما عروضًا تسويقية لشتاء ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لتشجيع السياحة الداخلية، وتمتد هذه العروض حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٢.