حسن حسانين: مبادرة «قادرون باختلاف» تعكس فكر وتوجهات فندق شتيجنبرجر أشتى ريزورت

قال حسن حسانين مدير فندق شتايجنبرجر أشتى ريزورت الأقصر، إن مبادرة قادرون باختلاف تعكس فكر وتوجهات فندق شتيجنبرجر أشتى ريزورت من حيث خدمة المجتمع بشكل عام وذوى الهمم بشكل خاص، وقد أسعدنا قيام النائب أحمد إدريس بدعم هذه المبادرة واختيار الفندق ليكون شريكًا فعالًا فى هذا التوجه المستقبلى، حيث تم اختيار فندق شتيجنبرجر ريزورت أشتى كمقر إقامة للمجموعة، حيث أسعدنا استضافتهم وتعريفهم بخدمات الفندق المختلفة، وقد أبدوا إعجابهم بحدائق الفندق وحمامات السباحة وطعام الفندق المميز وجمال الأقصر وشمسها على وعد بتنظيم فعاليات مماثلة مستقبلًا.