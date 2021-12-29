أسامة عبدالباسط رئيس «العربية للأدوية»: ٢٦٣ مليون جنيه مبيعاتنا خلال ٥ أشهر

قال الدكتور حسام عبدالباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية، أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التى واجهت الشركة إلا أنها نجحت فى تحقيق إنتاج بسعر البيع قدره ٢٦٣٫٧ مليون جنيه مقابل ٢٧٩٫٤ مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق، ومقابل مستهدف ٢٨٤٫٨ مليون جنيه.

كما بلغت المبيعات الكلية بقيمة ٢٤٠٫٩ مليون جنيه مقابل ٢٤٤٫٦ مليون جنيه العام السابق، ومقابل مستهدف ٢٧٥٫٤ مليون جنيه.

وبلغت مبيعات تصدير نحو ٣٩ مليون جنيه مقابل ٤٤٫٨ مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق، ومقابل مستهدف ٤٩٫٢ مليون جنيه.

وأشار رئيس العربية للأدوية إلى أن انخفاض الإنتاج والمبيعات يرجع إلى نقص بعض الخامات الرئيسية المهمة مثل خامة مستحضر أميجران ادكو، والذى يمثل حجم إنتاجه ومبيعاته نحو ١١٫٢٪ من الخطة الإنتاجية/البيعية.

موضحًا أن الشركة حققت ربحًا قبل الضريبة ٥٣٫٦ مليون جنيه مقابل ٦٢٫٧ مليون جنيه، ومقابل مستهدف ٦٥٫٢ مليون جنيه.

ويرجع انخفاض الربح قبل الضريبة إلى انخفاض المبيعات، وكذلك زيادة عناصر التكلفة خاصة مستلزمات الإنتاج «خامات + مواد تعبئة وتغليف + قطع غيار + كهرباء ومياه».

مشروعات التطوير وتحديث خطوط إنتاج المستحضرات

وأضاف الدكتور عبدالباسط أن أهم ما يتميز به أداء الشركة العربية هو اقتحام ملف التطوير الذى كان وما زال أهم أولويات الشركة للبدء فى ثلاثة مشروعات، اثنان للبنية التحتية «الصرف المتوافق مع البيئة» ومنظومة التنبؤ ومكافحة الحريق، والثالث تطوير مصنع الأشربة بتكلفة استثمارية حوالى ١٢٠ مليون جنيه، وهو يخص أهم مكون لإنتاج الشركة بما يزيد على الثلث، بما لن يؤثر على إنتاجية الشركة، حيث تم نقل تصنيع المستحضرات الرئيسية للأشربة للشركات الشقيقة، وشركة راميدا، وسيتم إحلال خطى إنتاج الأشربة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الألمانية.

وأوضح أن أهم المشاريع الاستثمارية الجارى تنفيذها هى الانتهاء من إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بإجمالى تكلفة نحو ٥ ملايين جنيه. وتطوير منطقة الكسوة السكرية بقسم الأقراص بإجمالى تكلفة نحو ١٫٢ مليون جنيه. وإنشاء البنية التحتية لمشروع ERP بنحو ٤٫٢ مليون جنيه.

كما أنه جارى تنفيذ برنامج التحول الرقمى ERP وتدريب العاملين تحت إشراف الشركة القابضة للأدوية، حيث تمت كافة إجراءات البت الفنى والمالى والتعاقدات عن طريقها وجار التنفيذ حاليًا، والإعداد لتطبيق دليل الحسابات المقرر بكافة الشركات، وتم سداد مبلغ ١٫٦٨٥ مليون جنيه.

وجار تطوير منطقة السوائل من خلال شركة بروتكشن بتكلفة ٥٤٫٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء خطين أشربة جديدين بمشتملاتهما بتكلفة نحو ٧٤ مليون جنيه.

وأيضًا تنفيذ منظومة إطفاء الحريق من خلال شركة دودج لاند بإجمالى تكلفة ٢٣٫٥ مليون جنيه.