العضو المنتدب لـ«الإسكندرية للأدوية»: نستهدف تحقيق مليار جنيه فى إيرادات العام الحالى

أعلنت الدكتورة عبلة يوسف عبدالله، العضو المنتدب التنفيذى لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أنه تم تنفيذ استثمارات لتطوير المصنع وفقًا لمتطلبات GMP، والمحافظة على الآلات والأيدى العاملة لزيادة الطاقة الإنتاجية والمبيعات والربحية، كما أعلنت عن بدء تشغيل خط إنتاج «ODF» لإنتاج مستحضرات جديدة تساعد فى تعظيم وضع الشركة وربحيتها، والتى تعتبر إضافة حديثة للأشكال الدوائية كبديل للأقراص والحقن، وهى عبارة عن أفلام سريعة الذوبان «ODF» توضع على اللسان ويتم امتصاصها فى الحال؛ لتسير سريعًا فى الدم لتكون أكثر فاعلية وأسرع تأثيرًا من الحبوب والكبسولات.

وكشفت الدكتورة عبلة يوسف، عن أنه تم تخصيص مبلغ ١٢٢ مليون جنيه للاستثمارات يتم تمويلها ذاتيًا بالكامل لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية، والمحافظة على الأيدى العاملة، واستكمال تطوير المصنع الذى يشمل المنطقة العقيمة، وكذا قسم التجميل الذى يضم أقسام الكريمات والمراهم والأقماع؛ مما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج والمبيعات والربحية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مخازن للكيماويات والتعبئة والتغليف وتام الصنع.

كما بلغت الاستثمارات المنفذة نحو ٢٨٫٥ مليون جنيه عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من إجمالى الاستثمارات المستهدفة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ والتى تبلغ ١٢٢ مليون جنيه.

وأكدت العضو المنتدب التنفيذى لشركة الإسكندرية للأدوية، أن الشركة حققت نحو ٤٧٦ مليون جنيه إيرادات نشاط عن الخمسة أشهر الأولى للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ من إجمالى إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والبالغة نحو ١٫٢٢٠ مليار جنيه.

وحققت الشركة صافى ربح شامل الضريبة نحو ٦٠ مليون جنيه عن الخمسة أشهر الأولى للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

كما حازت الشركة على ثقة كبرى شركات الدواء العالمية، والتى تصنع بعض مستحضراتها كشركة جلاكسو سميث كلاين التى تصنع عائلة البنادول، مثل مستحضر بنادول «أدفانس -إكسترا- جوينت - داى نايت- ساينس- كولد آند فلو- بنادول استنشاق».

وأوضحت الدكتورة عبلة يوسف عبدالله أن الشركة تنتج العديد من المستحضرات بكل الأشكال الصيدلية مثل الأقراص والكبسولات والأمبولات والكريمات والقطرات.. إلخ.

ويعتبر باى الكوفان أقراص المنتج الأكثر مبيعًا والحصان الأسود لدى شركة الإسكندرية.

كما تنفرد شركة الإسكندرية بإنتاج لزقة النمر الجديدة المسجلة بوزارة الصحة والجوانتيات الجراحية، وكذلك البلاستر الطبى كالدينور، وهى منتجات تنتج فى مصنع الأشرطة الخاص بالشركة.

أيضًا تتميز شركة الإسكندرية للأدوية بإنتاج مستحضرات بنج الأسنان، حيث إنها تعتبر من رواد تلك الصناعة فى الشرق الأوسط.