4.3 مليار جنيه أرباح الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» بنسبة نمو ١٣%

حققت الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» طفرة فى الأداء وأرباحًا قياسية، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو ٢٠٢١، ليتواصل تميز الصرح الصناعى والكيان العملاق الذى يمتلك إمكانيات تكنولوجية هائلة، ومصنف ضمن أقوى ١٠٠ شركة بالشرق الأوسط بقائمة «فوربس» فى ظل تميزه فى قائمة أغلى العلامات التجارية عالميًا، واستحواذه على العلامة التجارية الأغلى فى مصر وقارة إفريقيا.

وكشف هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى»، خلال حواره مع «الدستور»، عن أن الكيان العملاق حقق، خلال العام المالى الماضى، صافى ربح بـ٤٫٣ مليار جنيه بنسبة نمو ١٣٪ عن العام السابق.

■ حدِّثنا عن سر هذه الطفرة الاقتصادية فى عمل الشركة؟

- الطفرة الهائلة فى الأرباح جاءت نتيجة الرؤية الاستراتيجية والخطط الممنهجة، وهذه المستويات جاءت ضمن إطار التوجه الاستراتيجى لمجلس الإدارة لرفع الكفاءة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة للشركة، والعمل على الوصول إلى المؤشرات القياسية المستهدفة، والحفاظ على مستويات النمو.

وعملنا على خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة وتحسين كفاءة التوزيع والدخول فى أسواق جديدة واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات، لرفع الحصة السوقية للشركة لأكثر من ٧٤٪، والشركة حققت أعلى نسبة نمو فى المبيعات بلغت ١٦٫٥٪ لتسجل ٦٤٫٠٨ مليار جنيه، وأنا أفخر بوجودى كعضو منتدب ورئيس تنفيذى للشركة، ومنهجية الإدارة كان لها الأثر الإيجابى فى الأداء والنتائج، حيث ركزنا على الكفاءة والإنتاجية والاستخدام الأمثل لكل موارد الشركة.

ودرسنا أهم المنتجات التى تحرك المبيعات لدينا، ووضعنا خطة لزيادة الأرباح، وللمرة الأولى نجحت الشركة الشرقية فى أن يكون لديها المخزون الكافى الآمن من المنتجات، والذى لم يحدث من سنوات.

كل تلك النجاحات تأتى انعكاسًا لثمار الإصلاح الاقتصادى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى نلمسها كصناع، من حيث إتاحة الفرص للتغلب على العديد من التحديات والتطور فى ظل مناخ اقتصادى آمن وقوى يدفع إلى النمو والتقدم، وهو ما شهدته مصر منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

■ كيف تتغلبون على مشكلات سلاسل التوريد العالمية؟

- لدينا دراسات وخطط نتبعها للحفاظ على مخزون آمن والتغلب على مشاكل الإمداد، وعلاقتنا بالموردين الخاصين بنا على أعلى مستوى، ولنا وجود ومكانة فى التعامل معهم، كما أنهم على دراية تامة بمكانة الشركة وحجم أعمالها، وما زال إنتاجنا مستمرًا، ولدينا مخزون جيد.

■ ما خطتكم لمواجهة موجة التضخم العالمية؟

- نواجه هذه الموجة التضخمية العالمية بالعمل على توفير تكاليف الإنتاج، خصوصًا المدخلات، وتتم مراجعتها أولًا بأول.

■ ماذا عن نتائج الأعمال المتوقعة خلال العام المالى الجارى؟

- نتوقع نتائج متميزة، خلال العام المالى الجارى، وأتوقع أن يمتاز النصف الأول بنتائج مبشرة، خاصة بعد أن حققنا ٣٧٪ نموًا فى الأرباح فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع المثيل فى العام الماضى.

■ هل للشركة خطة لإنتاج السجائر الإلكترونية؟

- من المقرر أن تشهد الأسواق فى النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بدائل التدخين الأقل ضررًا، والتى تحمل اسم الشركة، وبدأنا بالفعل التواصل مع شركات أجنبية فى ذلك؛ لاستيراد هذا المنتج على أن نتابع مدى استحسان الجمهور له، وإذا ثبت وجود إقبال كبير عليه سنبدأ فى إنشاء مصنع لإنتاجه فى مصر.

■ كيف تفاعلت الشركة مع التحول الرقمى؟

- نحن شركة كبيرة موجودة لتنفيذ سياسات خاصة بالدولة، وليست لدينا أزمات مالية، بل على العكس نحصل على مستحقاتنا المالية قبل بيع البضائع، وفى إطار خطة الدول لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وبدأنا نتوجه لهذه المنظومة ونجرى حاليًا التجربة فى بورسعيد تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية، خصوصًا مع انتشار منتجاتنا بجميع أنحاء الجمهورية ومع متحصلاتنا النقدية اليومية الضخمة، ونتوقع أنه بنجاحنا فى المنظومة ستبدأ كل الشركات الاستهلاكية السير على خطانا بالعمل وفق معايير المنظومة الإلكترونية.

■ حدِّثنا عن اتفاقيات التصنيع الجديدة؟

- استراتيجية الشركة هى التوسع فى التصنيع، طبقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، سواء للمنتجات الخاصة بالشركة أو التصنيع للغير، لإنتاج أصناف السجائر العالمية بمواصفاتها المختلفة، بما لديها من خطوط إنتاج حديثة وعمالة ماهرة على أعلى مستوى. والشركة أثبتت كفاءة كبيرة استطاعت من خلالها اكتساب ثقة الشركات العالمية فى إمكانيات الشركة الإنتاجية، حيث تم عقد اتفاقية تصنيع لمنتج «إيفولف» بأصنافه المختلفة كأحد أصناف منتج «دافيدوف» وهو من منتجات «إمبريال توباكو» جروب، والتى تمثلها فى مصر «المنصور الدولية»، وسيتم تصنيع المنتج الجديد بمصانع الشركة الشرقية، وهو لا ينتج إلا فى ٣ مصانع فقط على مستوى العالم.

وهذه الاتفاقية، تظهر قوة العلاقة التى تربط الشركة الشرقية بشركائها المحليين والعالميين، ومن بينهم شركة «المنصور الدولية» الممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا، وتأتى تماشيًا مع استراتيجية الشركة لترسيخ تواجدها فى الأسواق والشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ومجموعة «المنصور الدولية» هى من كبرى شركات التوزيع فى مصر لتوزيع وتسويق المنتجات العالمية، حيث ستقوم باستيراد خامات المنتج الجديد وتوزيعه.

■ ماذا عن المسئولية المجتمعية للشركة؟

- تم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من أرباح الشركة، العام الحالى، لقطاع المسئولية المجتمعية، واستراتيجيتنا المجتمعية الحالية تركز على قطاعى الصحة والتعليم، حيث شاركنا، فى الفترة الماضية، فى العديد من المبادرات، منها المساهمة فى مكافحة فيروس كورونا بشراء ١٦ جهاز تنفس صناعى بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لتغطية احتياجات المستشفيات، والمساهمة فى ترميم المعهد القومى للأورام، وشراء أجهزة طبية لمستشفى قصر العينى ومعهد ناصر ومستشفى جامعة الإسكندرية ودعم الأعمال الإنشائية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

ونستهدف، خلال الفترة المقبلة، التوسع فى حجم مساهمتنا تجاه المجتمع ككل؛ حتى تتم معاونة جهود الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.