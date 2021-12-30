الشرق الأوسط فى 2022.. أحداث إيجابية وفعاليات استثنائية على الساحة

مع اقتراب العام الجديد ، تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط مجموعة هائلة من التحديات والأحداث، كجائحة كورونا “كوفيد -19”، وحالة الطوارئ المناخية، وفعاليات استثنائية تستقبلها الدول العربية.

أحداث إيجابية

ستتصدر الأحداث في الشرق الأوسط عناوين الأخبار العالمية مرة أخرى في عام 2022 - ولكن لأسباب إيجابية وكذلك سلبية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الجارديان، أن أحد أسباب التفاؤل هو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

أضافت:" إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية أو إسلامية البطولة. ومن المتوقع أن يوفر دفعة رئيسية لمنطقة الخليج فيما يتعلق بالأعمال والسياحة في المستقبل - وربما، أشكال أكثر انفتاحًا وتقدمية للحوكمة".

وفي سياق المناخ الإيجابي، توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، تصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، بمعدل 5.2%، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها الاقتصادي لعام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2021.

استضافة مصر لقمة المناخ

اختيرت مصر رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وفق بيان لوزارة البيئة.

وأعلن القرار خلال قمة المناخ COP26 في جلاسجو.

وكان الإعلان بمثابة تأكيد رسمي لما سبق الإشارة إليه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر أن مصر ستقدم عرضا لاستضافة قمة COP27، وجرى اختيار مصر كمرشح وحيد في أكتوبر.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وتنتظر سوريا القمة العربية المتوقعة في مارس المقبل، لمناقشة عودتها إلى الصف العربي ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن عودة سوريا باتت ممكنة، في حالة الحصول على موافقة جميع الأعضاء بالجامعة.

الانتخابات الليبية

جاء تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، مخالفا لجميع التوقعات والتطلعات المرتبطة بالاستقرار الليبي.

ووفقا للبرلمان الليبي فمن المفترض المطالبة بانعقاد الانتخابات في موعد أقصاه شهر من تاريخ التأجيل أي في 24 يناير المقبل.

أزمة اسرائيل وإيران

وبخلاف ذلك ، ستهيمن الموضوعات الأكثر شيوعًا على جدول الأعمال الإقليمي، وفي مقدمتها مسألة ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان خطوات عسكرية أو اقتصادية جديدة لكبح إيران، فيما يخص الملف النووي.