محمد منير رئيس «فيوتشر هومز»: نستهدف زيادة مبيعات الشركة إلى ٦٠٠ مليون جنيه

قال محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز» للتطوير العقارى، إن حجم تعاقدات الشركة وصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه حاليًا، مؤكدًا أن المستهدف زيادتها إلى ٦٠٠ مليون جنيه.

وأوضح «منير»، فى حواره لـ«الدستور»، أن الشركة تمتلك ٤ مشروعات مختلفة فى جنوب القاهرة وتستهدف متوسطى الدخل وتوفر لهم أنظمة سداد مناسبة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء تمامًا من مشروع «فيوتشر هايتس» العام المقبل.

وأضاف أن أهم ما يميز الشركة هو اختيارها الموقع والتصميم المميزين لمشروعاتها وأسعارها وطرق الدفع، بالإضافة إلى المصداقية والثقة لدى الشركة والالتزام بجداول التنفيذ ومواعيد التسليم.

■ بداية.. حدثنا عن مشروعات الشركة ونتائج أعمالها خلال العام الماضى؟

- تمتلك «فيوتشر هومز» حاليًا ٤ مشروعات عقارية بالسوق المصرية، وهى مشروع «فيوتشر هايتس ١و٢»، و«فيرونا»، و«فيكتورى» أحدث مشروعات الشركة مؤخرًا، وهو مشروع سكنى بالشراكة مع «النصر للإسكان والتعمير» بمنطقة المعراج وبالقرب من زهراء المعادى والطريق الدائرى، ويقع على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع، ويتكون من ١٥ عمارة سكنية، ويضم ٢٨٠ وحدة سكنية مكونة من بدروم وأرضى و٤ أدوار بمساحات تتراوح من ٩٠ لـ١٦٠ مترًا.

وأهم ما يميز المشروع هو التصميم، حيث تم العمل على عدة محاور أساسية، أبرزها المحور البيئى، الذى يستهدف تحقيق التهوية الطبيعية البحرية لكل عناصر ووحدات المشروع حتى الجنوبية منها، بالإضافة إلى تحقيق مشاهد خضراء جميلة لكل وحدات المشروع حتى الخلفية منها عن طريق تحقيق تداخل بين المبانى والطبيعة والخضرة لكل كتل المشروع.

أما المحور الاجتماعى ويهدف لتحقيق كل متطلبات العميل داخل مساحات صغيرة مناسبة سعريًا، وتحقيق الخصوصية فى تصميم فراغات كل وحدة وكذلك بين الوحدات وبعضها بتقليل الحوائط المشتركة بين الوحدات.

أما المحور الثالث فهو «التشكيلى»، حيث تم تصميم «الكمبوند» ككتل مستقلة تشكيليًا وكذلك مكملة لبعضها، بحيث تعطى مع بعضها البعض تشكيلًا مكتملًا بدون تكرار أو تعارض، بحيث يمكن إدراك تصميم الكمبوند كوحدة واحدة أو من أى زاوية رؤية جزئية بحيث تحقق فى الحالتين القيم التشكيلية من توافق وتوازن وإيقاع.

■ كم يبلغ إجمالى استثمارات المشروع ومبيعاته المتوقعة؟

- يبلغ إجمالى استثمارات المشروع ٢٥٠ مليون جنيه، ومبيعاته المتوقعة ٤٠٠ مليون جنيه، وتم طرحه بالنصف الثانى العام الحالى ٢٠٢١، وحقق مبيعات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه حتى الآن، ويبلغ متوسط سعر المتر ٩٥٠٠ جنيه، وتقدم «فيوتشر هومز» طرق سداد وأنظمة دفع ميسرة بالمشروع، وينقسم المشروع إلى ٣ مراحل من المستهدف الانتهاء من بيعه بالكامل بالنصف الأول من ٢٠٢٢ وتنفيذه وتسليمه بالكامل فى ٢٠٢٥.

أما مشروع «فيرونا» فهو يعد مشروعًا تجاريًا إداريًا سكنيًا يقع بمنطقة الهضبة الوسطى على الطريق الدائرى، ويبعد عن نادى الصيد ونادى المعادى حوالى ٥٠٠ متر ويقع على مساحة ٥٦٠٠ متر، ويتكون مشروع «فيرونا» من ٢ بدروم أرضى تجارى وينقسم إلى مبنيين، الجزء الأول عبارة عن مول صغير إدارى يتكون من دورين أرضيين ودور أول، ويضم ١٠ أدوار سكنية تشتمل على ٣٧٠ وحدة سكنية، ولعل أهم ما يميزه أنه يبعد دقائق معدودة عن الطريق الدائرى، وبالتالى يتيح للمواطن سهولة الوصول والخروج من خلال عدة طرق مختلفة، وتبعد منطقة الهضبة الوسطى حوالى ٢٠ دقيقة من القاهرة الجديدة و١٠ دقائق من منطقة المعادى نفسها وعشرين دقيقة أيضًا لمنطقة وسط البلد.

وبلغ إجمالى مبيعاته ٥٠٠ مليون جنيه، إذ تم بيع ٥٠٪ من المشروع بقيمة استثمارية ٢٥٠ مليون جنيه والجزء المتبقى تجارى سيتم طرحه بالنصف الأول من العام المقبل ٢٠٢٢، بمبيعات مستهدفة ٢٥٠ مليون جنيه.

■ حدثنا أكثر عن مشروعى «فيوتشر هايتس»؟

- فيما يخص مشروع «فيوتشر هايتس ١و٢» فهو مشروع سكنى بالشراكة مع «نيركو»، يقع على مساحة ٢٧٠٠ متر مربع، يتكون من برجين سكنيين ٢ بدروم ودور أرضى، و٩ أدوار، ويبلغ عدد وحداته ١٥٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ١٠٠ لـ١٥٥ مترًا بتصميمات متميزة، تم بيع ٨٠٪ من المشروع منذ طرحه حتى الآن، متبق ٢٠٪ فقط، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال ٢٠٢٢، ويقع بجوار نادى وادى دجلة بمنطقة زهراء المعادى ويتميز المشروع بتواجده بالامتداد الطبيعى لمنطقة المعادى بالقرب من الدائرى، ويبلغ متوسط سعر المتر ٨٠٠٠ جنيه.

كما تمتلك «فيوتشر هومز» مشروعًا تجاريًا، ويتكون من دور أرضى تجارى ودور أول إدارى على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع مقسم إلى جزءين، وهو جزء تتم إعادة تطويره ومن المستهدف طرحه بالنصف الأول من العام المقبل ٢٠٢٢ بمبيعات متوقعة ٢٥٠ مليون جنيه.

ويقع المشروع بشارع كلية الصيدلية بمنطقة الهضبة الوسطى، وتتراوح أسعار المتر من ٢٠ لـ٤٠ ألف جنيه، بمساحات تتراوح من ٨٠ إلى ٢٠٠ متر، وتستهدف «فيوتشر هومز» اللوكال براند والبنوك.

■ هل نجحت «فيوتشر هومز» فى تحقيق مستهدفاتها.. وماذا عن خططها للعام المقبل؟

- تمكنت «فيوتشر هومز»، من تحقيق مبيعات بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه فى كل مشروعاتها خلال العام الحالى، وتستهدف «فيوتشر هومز» مبيعات تعاقدية بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه من كل مشروعاتها خلال ٢٠٢٢، وتدرس التفاوض على مشروع جديد بالشراكة مع جهات حكومية بمنطقة جنوب القاهرة بالمقطم أو زهراء المعادى، وترتكز خطتها المستقبلية على التواجد بمحافظات الدلتا أو الصعيد، وتدرس الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية وتطوير مشروعات بالمدن الجديدة مثل العلمين.

■ ما أهم مميزات منطقة جنوب القاهرة؟

- تبعد حوالى ٢٠ دقيقة عن مدينة القاهرة الجديدة و٤٥ دقيقة عن غرب القاهرة، ولعل أهم ما تتميز به تخطيطها المنظم وتعتبر منطقة عامرة تضم كل المرافق ومختلف طرق المواصلات، وتعد امتدادًا طبيعيًا للقاهرة، كما أن بها كل المزايا لعميل الطبقة المتوسطة الذى تستهدفه «فيوتشر هومز».

■ ما الذى تتميز به الشركة عن منافسيها؟

- أهم ما يميز الشركة هو اختيارها الموقع والتصميم المميز لمشروعاتها وأسعارها وطرق الدفع، بالإضافة إلى المصداقية والثقة لدى الشركة والالتزام بجداول التنفيذ ومواعيد التسليم.

كما أنها تستهدف عميل الطبقة المتوسطة، وهم الشريحة الكبرى من أبناء الشعب المصرى، لتقدم له أسعار وحدات وأنظمة دفع ميسرة قد تصل إلى ٨ سنوات لتتلاءم مع ملاءته المالية ووحدات يصل سعرها إلى مليون جنيه، وتقدم تصميمات فريدة وتقسيمات مناسبة للوحدة باستغلال كل المساحات بشكل جيد، بالإضافة إلى تصميم خارجى مميز وواجهة جذابة.

■ كيف امتصت الشركة الصدمات التى فرضتها الظروف على السوق العقارية؟

- رغم التحديات إلا أن عام ٢٠٢١ كان مليئًا بالقرارات التى دعمت السوق العقارية، منها مبادرة التمويل العقارى بفائدة ٣٪ لمدة ٣٠ سنة بفائدة متناقصة، ودعمت هذه القرارات السوق العقارية ونشطت عملية البيع، ولكن نطالب أيضًا بتوفير نظم تمويل عقارى للمطور تسمح بضبط آليات السوق، ليكون النظام المصرفى طرفًا فاعلًا فى منظومة التطوير العقارى بما يضمن الحفاظ على حقوق المطور والعملاء، حيث يرتكز، حاليًا، على الوحدات العقارية كاملة التشطيب والجاهزة للتسليم الفورى والسكن، فلا بد من وجود ضوابط لتعديل شروط المبادرة لتتلاءم مع كل المشروعات العقارية المتواجدة بالسوق المصرية، فالطلب على السوق العقارية فى تزايد بشكل مستمر.

■ أخيرًا.. هل تفضل الشراكة مع قطاع الأعمال العام أم الحكومى؟

- نعم، الشراكة مع القطاع العام سواء جهات حكومية أو قطاع أعمال تعطى ثقة كبيرة للعميل وتشجعه على عملية الشراء، فالمشروعات الحكومية أو الشراكة مع قطاع الأعمال يمنح مصداقية أكبر للعميل، كما أنها ذات فائدة كبيرة للقطاع العام للاستفادة من الأراضى التى يمتلكها وتطويرها، وبالتالى فالشراكة مع القطاعين ذات منفعة متبادلة للطرفين، وتستهدف «فيوتشر هومز» أيضًا الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية أو العاصمة الإدارية أو أى قطاع حكومى.