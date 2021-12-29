169 مليون جنيه صافى مبيعات مصر للمستحضرات الطبية

قالت د. أمل عبدالكريم، العضو المنتدب لشركة مصر للمستحضرات الطبية، إن قيمة إيرادات النشاط الجارى للشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ بلغت مبلغ ١٧١.٦ مليون جنيه.

كما بلغ صافى المبيعات المحققة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ مبلغ ١٦٩ مليون جنيه.

وبلغت قيمة الإنتاج الإحصائى خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١/ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ مبلغ ١٠١.٦ مليون جنيه.

كما بلغ فائض الفترة المحقق من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ مبلغ ١٩ مليون جنيه مقابل ١٤.٧ مليون جنيه عن الفترة المثيلة بنسبة زيادة ٢٩٪.

وأكدت العضو المنتدب أن الشركة انتهجت الأساليب العلمية من خلال التركيز على بيع وإنتاج المستحضرات الحيوية ذات الربحية المرتفعة.

وقد تم الانتهاء من تسجيل وإنتاج مستحضر بارامول ١ جم ونزوله إلى السوق لأول مرة وهو من المستحضرات الواعدة.

وفيما يخص الاستثمارات المنفذة خلال الفترة، فقد قامت الشركة بتنفيذ البنية التحتية لشبكة ERP بالكامل للشركة تمهيدًا لتفعيل برنامج ERP بقيمة ٥ ملايين جنيه. وأشارت د. أمل إلى أن الشركة فى سبيلها لعمل الاستثمارات الآتية خلال ٢٠٢٢ مثل «نظام لمكافحة الحريق- تغيير الأسقف المعلقة بالمصنع- تطوير منطقة المعلقات الخارجية- شراء ماكينة تشريط- تفعيل منظومة تراك & تريس- عجان كولى يورينال- ماكينة معلقات».