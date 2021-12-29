الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العبوات والمستلزمات الطبية: 42 مليون جنيه حجم الإيرادات

عمرو الشيمى
عمرو الشيمى

أكد د. عمرو الشيمى، العضو المنتدب لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، أنه بالرغم من التحديات التى واجهت الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ من عجز بالسيولة وتقادم الماكينات، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج أعمال عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ حيث تم تخفيض الخسارة من ٤٥.٩ مليون جنيه إلى ٤١.١ مليون جنيه، وتحقيق إيرادات نشاط بقيمة ٤٢.٢ مليون جنيه، كما استطاعت تحقيق إنتاج بقيمة ٤٣.١ مليون جنيه.

وأضاف أنه بالرغم من الظروف التى مرت بها الشركة، إلا أن متوسط نصيب الفرد من الأجور بلغ ٧٩ ألف جنيه سنويًا.

كما تمت دراسة العمالة غير المستغلة بالشركة وتم تخفيض العدد إلى ٤٣٧ عاملًا بعد أن كان ٤٥٥ فى العام السابق، وذلك بتوزيعهم على الشركات الشقيقة، طبقًا لاحتياجات هذه الشركات وبمساعدة الشركة القابضة للأدوية.

وتم التخلص من جزء كبير من رواكد الخامات بالبيع، مع تحقيق فائدة اقتصادية من البيع.

وأكد أنه جار عمل صيانات لمصانع الشركة «البلاستيك- الأنابيب- الكرتون»، وذلك للوصول إلى جودة المنتج لإرضاء العميل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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