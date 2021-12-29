"ماونتن فيو " تفوز بـ"هليو بارك" أكبر مزايدة فى التجمع الخامس

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قرار لجنة البت والترسية بفوز شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بالشراكة معها في تطوير مشروع "هليو بارك" بالتجمع الخامس على مساحة 1695 فدانًا.

وتم هذا الاختيار بعد منافسة تتسم بالقوة بين 9 من كبار المطورين العقاريين والتى انتهت بتصفية المنافسين الثلاثة المتقدمين بعروض ومنهم شركة حسن علام وماجد الفطيم. وقد اختيرت "ماونتن فيو" بأحسن عرض مالي وفني من بين العروض المقدمة، بعد مرور المزايدة على مدار الشهور التسعة الماضية بالعديد من اللجان الفنية والمالية المتخصصة والتي تضم كبار خبراء التخطيط العمراني والإدارة والاستثمار والتمويل والقانون.



والجدير بالإشارة أن مشروع "هليو بارك" يعد من أكبر المزايدات العقارية التي تمت على مدار العشر سنوات الماضية من حيث المساحة 1695 فدانًا والموقع المميز في التجمع الخامس، والذي يقع على بعد 2 كيلو متر من مدخل شارع التسعين الشمالي من طريق السويس والذي يمتد بطول ثلاثة كيلو مترات على طريق السويس. وتعد القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات المشروع 397 مليار جنيه مصري، تحصل على مدار 15 عامًا حيث تبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها ما يقرب من 119 مليار جنيه مصري.

استنادًا إلى النجاح الذى حققته ماونتن فيو من خلال مشروعات الشركة الرائدة في العديد من المواقع (القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، العين السخنة، الساحل الشمالي) بالإضافة إلى مشروعي الشركة الحاملين لاسم ( أي – سيتي ) بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر واللذان يعتبران من أنجح الشراكات بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية والثقة التي تكونت لدى العملاء في الاسم التجاري للشركة كركيزة لنجاح مشروع الشركة المستقبلي الذي يقام على مساحة 1695 فدانًا (7.1 مليون متر مربع) وبحيث يمكن للشركة استغلال الخبرات والمهارات المتميزة التي تكونت لكوادرها المختلفة (فنية، إدارية، تسويقية، مالية ..إلخ) وشراكاتها التي ارتقت للمستوى العالمي مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري في أرجاء المعمورة منهم على سبيل المثال: الشراكة الناجحة بين ماونتن فيو وأكبر مكاتب التصميم العالمية CallisonRTKL والتعاون المثمر الذي أسفر عنه I-City الذي أبهر قاعدة غفيرة من العملاء منذ إطلاقه في عام 2016 ومدى الإقبال غير المسبوق على الشراء وأيضًا من الشراكات البناءة شراكة ماونتن فيو مع DH في تطبيق علم السعادة على تصميم المباني الأمر غير المسبوق في سوق الاستثمار العقارية على مستوى العالم.

بالإضافة إلى التعاون بين الشركة ومجموعة فنادق عالمية. وكل ما سبق في دوره لتدعيم استراتيجية الإدارة بعيدة المدى للاستمرارية والنمو في حجم أعمال الشركة لتقارب الـ20 مليار جنيه مصري مبيعات خلال العام الجاري، وكذالك المحافظة على المركز التنافسي المتفرد للشركة في ظل المنافسة المتزايدة.

تم إعداد تصور بواسطة الإدارة الفنية لمكونات المشروع لمساحة 1695 فدانًا وتطويرها عن طريق إقامة مدينة سكنية متكاملة تتكون من 17.198 شقة سكنية، 1.292 فيلا، مجموعة مدارس تخدم مراحل تعليمية مختلفة ما بين مدارس محلية ودولية تتناسب مع جميع الفئات، كما تمت إضافة حضانات لرعاية الأطفال وكذلك منطقة جامعات تشمل تخصصات متعددة وبذلك تتكامل الخدمات التعليمية بالمدينة لتشمل جميع مراحل التعليم المختلفة لتخدم المدينة والمناطق المحيطة.

كما يتم جذب وجلب مستثمرين متخصصين في المجال التعليمي ذوي خبرات وسابقة أعمال عريضة لتطوير المكونات التعليمية بالمشروع، والتي تشتمل مدارس بمختلف المراحل التعليمية سواء دولية أو محلية وكذلك منطقة الجامعات، عدد من المساجد ودور العبادة، ومناطق تجارية تشمل ميجا مول وأوتليت مول ومناطق مطاعم مفتوحة، مناطق مكاتب إدارية، مناطق طبية تشمل عيادات ومستشفيات، أسواقًا تجارية ووحدات إدارية وطبية (Mixed Use ) ، ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، عددًا من الفنادق العالمية التي من دورها تنشيط حركة السياحة ( داخلية وخارجية) مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة (مناطق حدائق مفتوحة، ملاهٍ، سينمات، مسارح ...).بالإضافة إلى الاستعانة بأكبر الفنادق العالمية للإدارة الفندقية، ولماونتن فيو سابقة التعامل في هذا الشأن، حيث تم توقيع عقد شراكة بين ماونتن فيو والشركة المالكة لسلسلة فنادق عالمية لإقامة فنادق ووحدات فندقية بمشاريعها الحالية.

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان، كانت قد طرحت كراسة الشروط الخاصة بهليو بارك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة، وذلك بعد الانتهاء من المخطط التفصيلي للمشروع، والمكون من 6 أحياء، ويقع على قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا، حيث من المنتظر أن تستوعب وحداته 100 ألف نسمة.