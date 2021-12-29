رئيس القاهرة للأدوية: 23% نموًا فى مبيعات الصيدليات و45% ارتفاعًا فى الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى

قال د. ياسر فرغلى، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية، إن الشركة حققت نسبة نمو غير مسبوقة فى مبيعات الصيدليات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، بنحو ٢٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى مع أداء قوى للمستحضرات الأساسية، وقامت الشركة بطرح كريم بانثيدكس الذى يحتوى على أعلى تركيز من البانثينول فى السوق المصرية لتجديد وحماية وعلاج الجلد. وتخطط الشركة لطرح علاج لكورونا من عقار مولنوبيرافير الذى تم طرحه مؤخرًا فى الأسواق العالمية، وتخطط لطرح مستحضرين آخرين فى الأشهر القليلة المقبلة.

وكذلك بالنسبة للعطاءات فإن الشركة حققت نموًا بنسبة ٤٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

الشركة حققت نسبة نمو غير مسبوقة فى الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، بنحو ٤٥٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

كما أن شركة القاهرة للأدوية، تتصدر شركات القابضة للأدوية على مستوى التصدير، كما نسعى خلال الشهور المقبلة للدخول ضمن الشركات العشر الأولى فى تصدير الدواء المصرى، بل وتحقيق ١٠٠ مليون جنيه صادرات، والشركة ليست بعيدة عن تحقيق هذا الرقم.

أما بالنسبة للتصنيع للغير فإن مبيعات الشركة وصلت إلى ٢٠٠ مليون جنيه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى.

واجتازت الشركة تفتيش الشريكين الاستراتيجيين العالميين أبوت وأبفى كشهادة لنا على كفاءة والتزام الشركة بالمعايير العالمية، كما أن الشركة حصلت فى الشهر الماضى على تجديد شهادة الأيزو العالمية للمعامل فى مجال الصحة والسلامة المهنية.

عدة أسباب وراء تحقيق هذه النجاحات، تتمثل فى التركيز على نقاط القوة فى الشركة واستغلالها بشكل أفضل، ومنها دعم المستحضرات التى تمثل القوة الدافعة لشركة القاهرة للأدوية، وتوفير كل ما يلزم لإنتاجها حتى لا تعانى من أى تحديات فى الإنتاج، ويكون سعرها مناسبًا، ليتم توفيرها بشكل عادل فى السوق، بالإضافة لتضافر جهود العاملين فى كل قطاعات الشركة لتحقيق أفضل أداء ونجاح.