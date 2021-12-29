«مدرستنا 2» تقدم شرحًا لدرس الحركة الوطنية في الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أعلنت قناة مدرستنا 2 شرح درس الحركة الوطنية والثورة العرابية، في مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الصف الثالث الاعدادى.

وقالت القناة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في ضوء دراستكم لدرس “الحركة الوطنية والثورة العرابية"، في مادة “الدراسات الاجتماعية"، وتابعت قائلة تعالوا نراجع سويًا طلاب "الصف الثالث الاعدادى"، على اهم النقاط الخاصة بـ وزارة شريف، شاهدوهم من خلال الصورة المرفقة.

وطالبت القناة لمن يريد متابعة الدروس كاملة، زوروا اللينك التالى:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

وأعلنت محافظة القاهرة منذ قليل جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021- 2022، للصف الثالث الاعدادي، على أن يبدأ السبت الموافق 29 يناير وينتهي الخميس 3 فبراير، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2022 -2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس واللجان لإستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الإمتحانات بوقت كاف.

كما وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه .