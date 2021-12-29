قرار بضبط وإحضار زوجة عامل قتل على يد عشيقها بسوهاج

جددت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، حبس المتهم في واقعة قتل عامل باستخدام سلاح أبيض داخل شقته بدائرة قسم جرجا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار زوجة المجني عليه، المتهمة في الواقعة نفسها.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب واقعة قتل "خالد. ا. ع" 30 عامًا، عاملًا يدعى "محمد. ا" 20 عامًا، يقيم ناحية قرية بندار دائرة المركز، وتم ضبطه أثناء محاولته الهرب من أعلى سطح العمارة السكنية، التي شهدت ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة آثمة بين المتهم، وزوجة المجني عليه، وعقب اكتشاف أمرهما تشاجر المتهم مع المجني عليه وطعنه باستخدام سلاح أبيض، فيما لاذت الزوجة بالهرب عقب افتضاح أمرها.

كما تبين من خلال الفحص أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، متزوج ولديه طفل وطفلة، وعقب عودته إلى المنزل تفاجأ بوجود المتهم داخل الشقة، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ما دعا المتهم إلى طعنه بسلاح أبيض وحاول الهرب إلا أن أهالي المنطقة تحفظوا عليه لحين وصول الأجهزة الأمنية.