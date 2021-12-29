بسبب الثأر.. الإعدام والمؤبد لـ8 متهمين بقتل شخص في العياط

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 2 من متهمين بقتل شخص، بسبب خلافات ثأرية بمركز العياط، بالإعدام، والسجن المؤبد لـ6 آخرين.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه، في 3/12/2015 بدائرة مركز العياط جنوب الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات ثأرية بينهم حيث بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، بعد أن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق ومسدسات».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تربصوا له بالطريق الذي يعلمون أنه سوف يمر عليه، وعندما رأوه أطلق صوبه «ثلاثة من المتهمين»، أعيرة نارية قاصدين قتله حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الواقعة مطلقين في الهواء أعيرة نارية للشد من أزرهم محدثين إصابته التي أودت بحياته.