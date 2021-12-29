«أبناء فناني مصر» في مئوية عبدالمنعم مدبولي: صاحب مكانة خاصة في الفن

احتفلت جمعية "أبناء فناني مصر"، بمرور مائة عام على ميلاد الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي رائد مدرسة الكوميديا، الذي ولد بمنطقة باب الشعرية بمدينة القاهرة عام 1921.

وذكرت الجمعية - في بيان لها بهذه المناسبة - "إن الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي هو صاحب مكانة خاصة في الفن باعتباره رمزا من الرموز الكبيرة التي أثرت وما زالت تؤثر في وجداننا بما تركه لنا من تراث فني مازلنا نستمتع به إلى الآن" .

وأضاف البيان: "والجمعية إذ يسعدها ويشرفها أن تحتفل بمئوية الأستاذ العظيم عبدالمنعم مدبولي، تجدد العهد بحماية تراث العظماء من الاستغلال والتعدي بغير حق، وتلتزم بكل الوعود الخاصة بحق الأداء العلني من الجهات المعنية، وتؤكد أنها لن تتهاون في هذا إلا بعد التنفيذ بما يتفق مع الواقع والقانون".

​يذكر أن عبد المنعم مدبولي بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1949، حيث انضم إلى فرقة "جورج أبيض"، ثم انتقل إلى فرقة "فاطمة رشدي" قبل أن يعمل كاتبا وممثلا ومخرجا للعديد مع المسرحيات التي صنعها من خلال الفرق التي أسسها أو التي شارك في تأسيسها.

وقدم مدبولي على مدار مشواره الفني الطويل أكثر من 200 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وظهر كضيف شرف في أكثر من عمل، كان آخرها فيلم "أريد خلعا" عام 2005.

ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قدمها مدبولي "المفتش العام"، "السكرتير الفني"، "أنا وهو وهى"، "الناس اللي تحت"، "ريا وسكينة".

كما قدم مدبولي عددا من الأعمال السينمائية أشهرها "الحفيد"، "مولد يا دنيا"، "إحنا بتوع الأوتوبيس"، "ربع دستة أشرار"، فيما قدم للتليفزيون مسلسله الشهير "أبنائي الأعزاء شكرا".

وتوفي عبد المنعم مدبولي في عام 2006 عن عمر ناهز 85 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية.