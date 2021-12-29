منها متلازمة «غروب الشمس».. أمراض نادرة تصيب مرضى الزهايمر

هل لديك شخص عزيز عليك تم تشخيصه بمرض الزهايمر؟، قد تتساءل لماذا بشكل مختلف مع قرب نهاية اليوم، خاصة في وقت متأخر من بعد الظهر أو في وقت مبكر من الليل.

وأوضح الأطباء، أن هذه الحالة تسمي بـ«متلازمة غروب الشمس» وهو أحد الأعراض العديدة لمرض الزهايمر والخرف، حيث أكد الخبراء أنه حتى كبار السن الذين لا تظهر عليهم أعراض الخرف قد يصابون أيضًا بهذة المتلازمة وفقًا لما ذكره موقع «health digest» الطبي.

ويعتبر القلق والارتباك، أحد الأعراض الشهيرة لمتلازمة "غروب الشمس"، وقد يصرخ وينفعل، بالإضافة إلى التقلبات المزاجية.

ووفقًا للتقرير المنشور، فالخبراء ليسوا متأكدين من سبب حدوث الغروب، على الرغم من أنهم يعتقدون أن لها علاقة بتفكك ساعة جسم الشخص، والذي من المحتمل أن يكون بسبب الخرف.

شخص من كل خمسة من مرضى الزهايمر مصابون بمتلازمة غروب الشمس

ويقال إن 1 من كل 5 أشخاص يعانون من مرض الزهايمر يعانون من متلازمة غروب الشمس، لأنه شيء يحدث في وقت متأخر من بعد الظهر، فمن الواضح أن الضوء هو العامل الأساسي، فعندما يتضاءل الضوء المتاح ويلقي المزيد من الظلال داخل المنزل.

ومن المرجح أن يبدأ الشخص المصاب بمرض الزهايمر في الإرتباك والتقلبات المزاجية.

إذا كنت تعيش مع شخص محبوب تم تشخيص إصابته بمرض الزهايمر، فقد يكون الأمر متعبًا ومحبطًا لتقديم الرعاية خاصةً في نهاية اليوم عند حدوث الغروب، فيما يلي بعض النصائح البسيطة حول كيفية تقليل الغروب.

الحد من المشغلات:

كن متيقظًا وابحث عن بعض الأشياء التي يبدو أنها تؤدي إلى الغروب، فهل الغرفة مظلمة للغاية هل درجة الحرارة منخفضة، عليك البحث عن هذه العوامل المحفزة وبذل قصارى جهدك لتقليلها أو القضاء عليها.

قدم وجبة صغيرة في الليل:

الامتناع عن إعطاء الشخص المصاب بمرض الزهايمر وجبة دسمة ليلاً، حيث يمكن أن يتسبب السكر الزائد والكربوهيدرات الزائدة في حدوث متلازمة الغروب، لذا قدم وجبة كبيرة على الغداء واختر وجبة صغيرة في المساء.

تجنب التدخين والكحول:

التدخين والشرب مضران للجميع، وهذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن، يمكن أن تزيد السجائر والكحول من حالة غروب الشمس، لذا لا تسمح أبدًا لمن تحبهم بتناولها.

تأكد من النوم الجيد ليلاً:

قلة النوم يمكن أن تسبب الغروب، وهذا هو سبب أهمية حصول الشخص المصاب بمرض الزهايمر على قسط كافٍ من النوم ليلاً.