الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل ومبيض محارة قتلا زوج الأولى بكفر الشيخ للمفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق ربة منزل، ومبيض محارة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، لارتباطهما عاطفيًا.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم في أحداث القضية رقم 16224 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1554 لسنة 2018.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة

يذكر أنه يوم 19 يونيو 2018، عندما وجهت النيابة اتهامات لـ"م.أ.ع"، 24 عامًا، بقتله "أحمد. ص.ع"، مبيض محارة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين".

وتبين من أوراق القضية أن المتهم انتظر المجني عليه بناحية مصرف، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت بظهره أسفل رقبته، ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

ووجهت النيابة للمتهمة الثانية "ض.أ.ع"، 26 عامًا، زوجة المجني عليه، اتهامًا باشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقت معه على الخلاص من زوجها بقتله، وساعدته بأن أمدته بالأدوات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة.

كفر الشيخ مركز شرطة رئيس المحكمة سبق الإصرار ارتكاب الجريمة الإصرار والترصد محكمة جنايات كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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