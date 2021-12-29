الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس العراق يهنئ أمير الكويت بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة من الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العراقي عن خالص تهانيه وأصدق التبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن البرقية تضمنت تمنيات الرئيس والشعب العراقي بالنجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في ظل القيادة الحكيمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر.
كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما أبداه من طيب المشاعر الصادقة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق، ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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