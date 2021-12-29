رئيس جامعة المنيا ونائبه يفتتحان معرض الفنون التشكيلية للطلاب غير المتخصصين

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، في دورته الرابعة، الذي أشرف على تنظيمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف محو الأمية الفنية للطلاب غير المتخصصين، وصقل مواهبهم وتبني إبداعاتهم.

حضر الافتتاح عمداء الكليات، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنسقو الأنشطة، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومديرو الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وأخصائي الإدارة بالكليات وطلاب الجامعة.

تضمن المعرض أعمالًا فنية أنتجها طلاب الجامعة من أعضاء مركز الفنون التشكيلية خلال فعاليات الترم الأول من العام الجامعي، والتي شملت أعمالًا فنية في مجال التصوير والرسم الزيتي والنحت والأشغال الفنية والطباعة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور «عبدالنبي» بالأعمال الفنية للطلاب، وبفكرة المعرض الفني لهذا العام، والتي استهدفت إظهار مواهب وقدرات الطلاب الفنية لغير المتخصصين، ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة بالمسابقات القومية على مستوى الجامعات المصرية.

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الفنون التشكيلية

ووجه رئيس الجامعة خلال افتتاحه للمعرض على اختيار أفضل الأعمال الفنية للطلاب؛ لعرضها بأماكن متميزة بالجامعة بأسماء أصحابها، تشجيعًا لتلك المواهب على مزيد من العطاء الفني في فعاليات الأنشطة القادمة.

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية