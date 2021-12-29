برلماني روسى: قرار واشنطن إبقاء حاملة طائرات في البحر المتوسط تهديد مباشر

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) دميتري نوفيكوف، أن قرار الولايات المتحدة بإبقاء حاملة طائراتها في البحر الأبيض المتوسط بسبب التوترات حول أوكرانيا يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

وقال نوفيكوف اليوم الأربعاء: "إن هذا الأمر يشكل تهديداً لروسيا، حيث إن حلف "الناتو" هو أكبر هيكل عسكري ويعلن رسمياً في وثائقه العقائدية بأن روسيا تعتبر أحد التهديدات الرئيسية له"، مشيرا إلى أن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديداً مباشرا وفورياً لروسيا.

يُذكر أن متحدث باسم الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوعز لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط وتأجيل إعادة تموضعها في الشرق الأوسط في ظل استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، ويهددون بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا تم تنفيذ النوايا المنسوبة إليها. وتنفي روسيا الاتهامات الغربية وتعرض بدء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية إضافية في أوروبا.

وفي السياق، ناقشت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو ينس ستولتنبرج، الموقف الروسي المناوئ لأوكرانيا.

وقالت تروس - في صفحتها الرسمية على موقع تويتر: إن "أي حوار حول الوضع في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على أساس الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا".

كان ستولتنبرج قد دعا في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا قبل عطلة رأس السنة الجديدة.

ومن ناحية أخرى، ألمح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إلى احتمالية تشكيل لجنة ترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان قريبًا.

وقال رودنكو في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم الأربعاء: "ننطلق من حقيقة أن هذا سيحدث قريبًا. لا نرى عقبات مستحيلة أمام تنفيذ هذا الاتفاق على أعلى مستوى".

وأضاف أن موسكو لا ترصد أية مخاطر أمنية مشددة في مناطق ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه، حيث تنتشر قوات حفظ سلام روسية.