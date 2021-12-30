لقطات تحبس الأنفاس.. 2021 ما بين الطبيعة الخلابة والغاضبة

تحتفل مسابقة مصور الطبيعة لهذا العام بالصور التي تلتقط "بهجة جمال الطبيعة''، وتلقت المسابقة أكثر من 20 ألف مشاركة من 97 دولة، وحصل المصور النرويجي على جائزة مصور الطبيعة لعام 2021 عن تصويره بطائرة بدون طيار لهجرة الأوز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يمكن للطبيعة أن تحبس الأنفاس بعدة طرق، سواء بجمالها أو غضبها.

وهذا العام، المسابقة - التي تحتفل بالمصورين الذين يلتقطون "متعة جمال الطبيعة" - حطمت الرقم القياسي في التقديم، حيث اختار الحكام من بين أكثر من 20 ألف صورة من 97 دولة.

تضمنت الصور التي أثارت إعجاب الحكام لقطة غير عادية لبركان متفجر في منتزه كامتشاتكا الطبيعي في روسيا، وصورة لغوريلا ذاو ظهر فضي وهو يدق على صدره في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسلسلة من الصور الحماسية لعائلة من الأرض ذات الذيل المستدير والسناجب في ولاية أريزونا.

ويقول أحد أعضاء لجنة لتحكيم توني وعن اللقطة الفائزة: "جذبت هذه الصورة انتباهنا على الفور إلى حد كبير بسبب المنظور الجديد الذي توفره - منظر هجرة الأوز الوردي القدمين من داخل القطيع المحمول جوًا".

ويضيف: "لقد خفف حماسنا بشأن هذه الصورة في البداية من خلال السؤال عما إذا كانت طائرة بدون طيار قد أزعجت الطيور، ولكن يتضح من لغة جسد الطيور ووجود العديد من الأوز ولم يتأثروا بالطائرة".

كما فازت صورة البركان بفئة المناظر الطبيعية وتُظهر ثوران بركان كليوتشيفسكوي، أعلى وأنشط بركان في منتزه كامتشاتكا الطبيعي في روسيا وجزء من براكين كامتشاتكا موقع اليونسكو للتراث العالمي.

جاءت هذه اللقطة الساحرة أولاً في فئة النباتات والفطريات تم التقاطها من قبل المصور النمساوي روبرت كوجلر.

وهو يشارك القصة وراء اللقطة، ويقول: "بالقرب من مسقط رأسي في لينز، هناك تل مغطى جزئيًا ببعض الغابات الجميلة" .

ويوضح أنه عندما تكون درجات الحرارة أقل من الصفر في الغابة، يظهر الضباب ويخلق "أنماطًا ساحرة من الصقيع على أغصان الأشجار".

ويضيف: "في هذا اليوم بالذات كنت محظوظًا بما يكفي لتجربة هذه الظروف، كان الشيء الأكثر روعة بالنسبة لي هو أن الشمس أذابت الصقيع في قمم الأشجار وأن جزيئات الجليد هذه سقطت أخيرًا على شكل ستارة متلألئة"

حصلت صورة جوزيف فريدهوبر اللافتة للنظر لغوريلا برية ذو ظهر فضي يُدعى شيمانوكا على الميدالية الذهبية في فئة الثدييات.

تُظهر هذه اللقطة المذهلة ، التي نالت استحسانًا كبيرًا في فئة تحت الماء، شخصية مُحررة تُدعى آنا فون تسبح عبر الجانب السفلي من جبل جليدي بالقرب من جرينلاند.



