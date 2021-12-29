قانون «الوقاية من أضرار التدخين» في لقاء الأربعاء بـ«المصري الديمقراطي»

يناقش الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في برنامجه الأسبوعي لقاء الأربعاء التشريعات التي نحتاجها للوقاية من أضرار التدخين، وأهمية تعديل القوانين وتفعيلها مستعرضا مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة لمجلس النواب، كما يتطرق لعلاقة التدخين بالأمراض المزمنة.

وتأثر الاقتصاد والتنمية المستدامة بالتدخين والتبغ المسخن والفيب والمشاكل الصحية والاقتصادية والقانونية المترتبة على استعمالها.

يستضيف البرنامج: الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين والديتوكس والطب التكاملي، والدكتورة أميرة هريدي، استشاري بمنظمة الصحة العالمية، قسم مكافحة الأمراض الغير سارية، مبادرة مكافحة التبغ.

لقاء الأربعاء برنامج أسبوعي يبث على صفحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل أربعاء الساعة 8 مساءا، تقديم المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب.

إعداد الدكتور آمال سيد علي، منى شماخ، منى عبد الراضي، هشام فوزي، عبد الراضي الزناتي، تامر عقل، مصطفى البدري.

يذكر أن النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين، على أن يكون قانونا شاملا وموحدا ويهدف لتغليظ عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، بالإضافة لضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض ، في ظل عدم تطبيق القوانين التي تجرم التدخين .

واستحدث مشروع القانون الجديد مادة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

ومادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .