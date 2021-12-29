إصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين "أجرة وتاكسي" بقرية حنس التابعة لمركز سنورس بالفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة وتاكسي بطريق قرية حنس، وأسفر عن إصابة 8 من مستقلي السيارتين.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق التاكسي، وانحرافه عن مسار الطريق المخصص له، واصطدامه وجهًا لوجه بالسيارة الأجرة ما أسفر عن وقوع الإصابات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.