الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علا رشدي: «السنة الجاية أتمنى يكون بالي أروق ورؤيتي أوضح»

علا رشدي
علا رشدي

كتبت الفنانة علا رشدي، عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "إنستجرام" بمناسبة انتهاء عام 2020، أنها تتمنى أن يكون العام المقبل 2022، أكثر راحة "أتمنى يكون بالي أروق ورؤيتي أوضح". 

وتابعت "رشدي": "في بداية العام الجديد، هذا مجرد تذكير بأننا جميعاً بشر وأن الحياة مليئة بالتقلبات، ستكون لدينا لحظات من الضعف أو الحزن أو القلق أو اليأس أو الضياع. لكننا سنرى النور وسنبتسم ونأمل من جديد". 

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علا رشدي

وتأمل علا رشدي أن تكون في العام القادم أكثر كرمًا على نفسها، ويكون لديها القدرة على رؤية رحلتها، قالت "في العام القادم، أريد أن أكرم نفسي على ما أنا عليه، وإلى أي مدى قطعت في رحلتي وإلى أي مدى أنوي الذهاب".

وتتوقع أن تكون في العام المقبل أكثر نجاحا وتحقيقا لذاتها من العام الذي ستنقضي أيامه "إلى عام 2022  أتمنى أن أصل إليك بعقل أهدأ وروح ألطف ورؤية أوضح، سنة جديدة سعيدة". 

ونشرت العديد من الصور التي التقطتها خلال عام 2020 لتحتفظ بلحظات تكون بمثابة ذكرى جيدة في حياتها، وتنوعت ما بين الحزن والفرح.

يذكر أن الفنانة علا رشدي، أثارت جدلا واسعًا من فترة قريبة، بعدما نشرة صورة لها مع ابنها على “انستجرام" وهي تؤدي الصلاة مرتدية ثوب منزلي بنفس الشكل عليه رسومات احتفال الكريسماس.

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علا رشدي

وانتقد رواد السوشيال ميديا على رشدي فعلتها هذه، حيث أنه علق الكثير على قضائها الصلاة ببنطال وبجانب ابنها، وكان للبعض رأي الرفض والآخر وجد أنها حرة فيما تفعله.

كما  طرحت علا رشدي الجزء الأول من برنامج وجهة نظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها مؤخرا، وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، ليحصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة اليوتيوب.

علا رشدي العام الجديد عام 2022 انستجرام العام المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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